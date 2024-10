Dani Martín pone voz a la nueva campaña de Fundación Manantial para el Día Mundial de la Salud Mental

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Manantial ha lanzado un spot guionizado por el escritor Manuel Jabois y narrado por el cantante Dani Martín que subraya la importancia de eliminar las barreras sociales para facilitar la inclusión social y laboral y mejorar así la vida de las personas con problemas de salud mental.

En la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, Martín interpela a la población a través de una pregunta final: "Pero quién es normal. ¿Eres tú normal?". El cantante, comprometido con la salud mental, ha presentado recientemente su nuevo cortometraje 'El último día de nuestras vidas', con el que celebra su vuelta a la música y hace una crítica a los prejuicios en salud mental.

La campaña de Manantial llega en un momento en el que la salud mental toma cada vez mayor relieve en la sociedad. Según la Confederación Salud Mental España, se calcula que una de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida y tan solo el 18 por ciento de las personas con discapacidad por salud mental tiene trabajo. El suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030.

"Los problemas de salud mental conllevan sufrimiento y rechazo social que lleva a muchas personas al aislamiento. Nos encontramos con muchos jóvenes que no hablan de su malestar emocional, no piden ayuda en su entorno por temor a los prejuicios y acaban rompiéndose. En Manantial ponemos en marcha proyectos para facilitar su recuperación, pero es imprescindible que la sociedad no ponga barreras y facilite oportunidades para la inclusión", ha afirmado la directora general de Fundación Manantial, Elena Biurrun.