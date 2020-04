CyL ve "difícil" que el estudio de seroprevalencia pueda empezar el lunes por la falta de organización

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ve "difícil" que el estudio de seroprevalencia pueda empezar el lunes, ya que por el momento el Ministerio no ha organizado la logística necesaria para impulsarlo, algo esencial en una Comunidad en la que una de sus características es la "dispersión" y en la que se estudiarán a 10.140 personas.

"Con tan pocos días va a ser complicado, no hemos recibido kits para hacer esta investigación, no se han organizado las citas", ha explicado la consejera, quien ha señalado que por el momento la Comunidad tiene información sobre las calles y los números de la calle en los que se van a realizar las pruebas pero no el piso o la personas. "Si no sabemos a quién citar es difícil", ha señalado.

A esto ha sumado la importancia de formación entre los entrevistadores para lograr así una homogeneidad en al recogida de datos.

No obstante, ha confiado en poder, en próximos días, poder llamar a las personas que participarán en este estudio para organizar una entrevista, hacer una toma de recogida de anticuerpos totales y una muestra de sangre. "Es evidente que necesitamos tener toda la logística organizada", ha defendido.

"En estas condiciones es muy difícil empezar el lunes", ha concluido Casado.