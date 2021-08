Olalla (SEIMC) anima a "vacunar más" para evitar "una traducción en ingresos y mortalidad no solo por covid"

BILBAO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC), Julián Olalla, ha animado a "vacunar más" y reducir los contactos para evitar que los contagios de coronavirus tengan "una traducción en ingresos y en mortalidad no solo por covid, sino por todo lo que va a dejar de hacerse, porque la covid paraliza los hospitales".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha advertido de que la evolución de la pandemia "no es buena" ya que se están dando tasas de incidencia "muy altas" en el Estado, lo que se traduce en mayores ingresos hospitalarios.

En este sentido, ha explicado que, pese a que la vacunación "ha avanzado", se están produciendo "bastantes ingresos" y, por ello, hasta que esté vacunado un mayor porcentaje de población, es preciso "seguir reduciendo los contactos porque es la única arma que tenemos, evitar que el virus se disemine".

De este modo, ha destacado que en el Estado no hay "mucho movimiento negacionista", pero sí se ha "flojeado" en seguir manteniendo "cierta prudencia" hasta lograr que "casi toda la población esté vacunada".

De este modo, ha apuntado que "posiblemente" se pensaba que, habiendo vacunado a "los más vulnerables", en esta ola de la pandemia "la virulencia no iba a ser igual", pero "ahí están los datos".

En este contexto, ha animado a que "no quede ni una sola vacuna sin poner" porque, si no se logra "vacunar más" a la población, tendrá "una traducción en ingresos y en mortalidad no solo por covid sino por todo lo que va a dejar de hacerse, porque la covid paraliza los hospitales".

Asimismo, ha señalado que posiblemente habrá que "ir a dosis de refuerzo en un futuro" aunque en este momento se desconoce cuándo o a qué colectivos, y habrá que "ir tomando decisiones" en función de los datos que se vayan dando.

El portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología ha apuntado que "muy probablemente el virus haya llegado para quedarse", pero se espera que "esto se dimensione a unas magnitudes mucho más modestas en un tiempo de uno o dos años". "Cuando pase este impacto, nos tendremos que enfrentar a las secuelas del covid, como el 'long covid'", ha explicado.

VARIANTES

Respecto a la aparición de los primeros casos de la variante lambda --en Euskadi están confirmados dos--, ha recordado que "las variantes que tanto nos asustan son parte de la vida normal de los virus", que mutan para "sobrevivir".

Según ha indicado, "generalmente a medida que muta un virus suele disminuir la capacidad de hacer daño", algo que "no se ha visto" con la variante delta. "Todos esperamos que las siguientes mutaciones se sobrepongan a la delta y sobre todo disminuyan la capacidad de hacer daño", ha añadido.