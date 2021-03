Expertos creen que la pandemia ha mostrado la necesidad de preguntar a los pacientes y digitalizar la sanidad

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en el encuentro 'Forbes Summit Healthcare 2021' han puesto de manifiesto que la pandemia del coronavirus ha evidenciado la necesidad de preguntar a los pacientes antes de llevar a cabo medidas que les afecten y, además, potenciar la digitalización de la sanidad.

"Es necesario que en España cambiemos el 'chip' para no ofrecer lo que creemos que la gente necesita en materia de sanidad y servicios sociales, sino para preguntarles qué es lo que realmente quieren y qué esperan obtener con los servicios digitales sanitarios y sociales que les vamos a ofrecer. Hay que darles voz", ha dicho el codirector de The Institute for Health and Strategy (SI-Health), Rafael Bengoa.

Del mismo modo se ha pronunciado el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, quien ha lamentado que "nadie pregunte nada a los pacientes" y ha subrayado el papel que han jugado las farmacias durante la pandemia, donde no sólo se ha ayudado a los pacientes desde el punto de vista farmacológico, sino también social.

Al mismo tiempo, Aguilar ha lamentado que la Administración no haya contado con los farmacéuticos todo lo que se hubiera necesitado, si bien ha destacado los acuerdos que el organismo ha alcanzado para poner en funcionamiento "a toda velocidad" la receta electrónica privada, algo que ha llegado para quedarse.

Por otro lado, la secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), Margarita Alfonsel, ha asegurado que la pandemia ha dado visibilidad al sector de la tecnología sanitaria y ha puesto sobre la mesa la importancia de potenciar de forma "definitiva" la digitalización de la sanidad.

"La digitalización de la sanidad ha permitido mejorar la gestión clínica, liberar recursos y evitar reingresos de pacientes Covid-19, entre otras muchas cosas. Hemos podido introducir elementos de una forma precipitada pero ha permitido crear una nueva forma de trabajar y relacionarnos con los pacientes", ha enfatizado Alfonsel.

De igual forma se ha pronunciado la directora de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, quien ha recordado que la transformación del sector sanitario por la pandemia ha sido "forzosa", aunque ha demostrado su capacidad de dar respuesta y adaptarse a las dificultades.

Finalmente, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha destacado el impacto que ha generado la pandemia en la economía de los países, y ha abogado por fortalecer el Sistema Nacional de Salud (SNS) mejorando su financiación y fomentando la digitalización y cogobernanza.