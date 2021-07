Cvirus.- La broncoscopia aporta información diagnóstica de mucha utilidad en pacientes Covid, según estudio

CÓRDOBA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las principales conclusiones de un estudio multicéntrico de ámbito nacional, liderado desde la Unidad de Broncoscopia Intervencionista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, acaban de ser publicadas por la 'European Respiratory Journal Open Research'.

Según ha informado el propio complejo hospitalario cordobés, el trabajo, en el que se han implicado 17 hospitales españoles, se titula 'The role of bronchoscopy in patients with SARS-CoV-2 pneumonia', aunque es más conocido como 'Estudio COBrE', confirma el valor diagnóstico y terapéutico de la broncoscopia en estos pacientes.

El estudio demuestra que esta herramienta neumológica aporta información diagnóstica de mucha utilidad, contribuye a establecer un pronóstico y permite optimizar el tratamiento del paciente.

En él han participado los mencionados 17 hospitales españoles, que han aportado más de un millar de broncoscopias realizadas a pacientes con Covid-19 en la primera oleada de la pandemia, por lo que los hospitales que más han reclutado han sido de las comunidades de Madrid y Cataluña, donde fue mayor la incidencia de la pandemia en un primer momento.

La coordinadora del estudio, la neumóloga del Hospital Reina Sofía María del Sol Arenas de Larriva, ha señalado que "los conocimientos de los diferentes centros nos han ayudado a mejorar la atención a los pacientes en las sucesivas oleadas que se han ido produciendo".

"Al principio --ha proseguido--, existía una gran heterogeneidad en la práctica clínica, según los centros y, precisamente, este trabajo ha permitido aunar criterios y establecer directrices comunes de actuación. Hemos ido aprendiendo que encontrar determinados hallazgos endoscópicos podría ensombrecer el pronóstico del paciente".

Más concretamente, la broncoscopia permite la confirmación del diagnóstico en pacientes con sospecha clínica y resultado negativo en muestras convencionales obtenidas por hisopo nasofaríngeo (RT-PCR), identificar infección concomitante por otros agentes microbianos --algo fundamental para aplicar un tratamiento dirigido--, tratar complicaciones de pacientes en UCI --fundamentalmente secundarias a ventilación mecánica-- y, finalmente, establecer un acercamiento pronóstico.

Este trabajo de investigación, que cuenta con el apoyo del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), también fue premiado al inicio de su desarrollo por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) en dos ocasiones. Se trata del mayor estudio publicado hasta la fecha sobre la utilidad de la broncoscopia en pacientes con Covid-19 con sello español y es, además, la serie de mayor envergadura a nivel internacional.