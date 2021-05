Las cuatro principales organizaciones cardiovasculares mundiales piden una mayor actuación contra el tabaco

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro importantes organizaciones cardiovasculares, la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y la Federación Mundial del Corazón, han hecho público este miércoles un dictamen conjunto en el que piden "una mayor actuación a escala mundial para acabar con la epidemia de tabaquismo de una vez por todas".

Las organizaciones instan a los gobiernos a tomar medidas inmediatas para aplicar el marco 'MPOWER' de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que describe seis enfoques políticos esenciales de probada eficacia para reducir el consumo de tabaco: Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención; proteger a las personas del humo del tabaco; ofrecer ayuda para dejar de fumar; advertir sobre los peligros del tabaco; hacer cumplir la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco; y aumentar los impuestos sobre el tabaco.

Entre sus medidas, instan a reducir las concentraciones de nicotina en todos los productos de tabaco de combustión; más investigación para entender los impactos de la nicotina en la salud del sistema cardiovascular y los efectos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos; o regulación estricta del marketing de la industria del tabaco para garantizar que "no se hagan falsas afirmaciones sobre la salud de productos que no han sido investigados a fondo y autorizados mediante una revisión reglamentaria".

De la misma forma, apuesta por aumentar el precio de todos los productos del tabaco, mediante impuestos especiales y otros medios; así como campañas dirigidas a los jóvenes para reducir efectivamente el consumo de tabaco entre ellos, junto con fomentar el acceso a servicios para dejar de fumar, como una alternativa más segura para los adultos que desean dejar de fumar cigarrillos.

"A pesar de la reducción mundial del consumo de tabaco, la creciente popularidad de los cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco más nuevos que atraen a los jóvenes con aromas, amenaza el progreso hacia el fin del consumo de tabaco y la adicción a la nicotina, el fin del tabaco. Los países deben regular eficazmente los cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco emergentes para proteger a los jóvenes y mejorar la salud pública en todo el mundo", señalan las organizaciones.

El dictamen se publica simultáneamente en las revistas emblemáticas de las cuatro organizaciones: 'Journal of the American College of Cardiology' (JACC), 'Journal of the American Heart Association' (JAHA), 'European Heart Journal' (EHJ) y 'Global Heart'.