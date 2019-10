CRIS contra el cáncer concede dos becas a investigadoras españolas

Publicado 25/10/2019 14:11:14 CET

CRIS contra el cáncer ha entregado, durante el Congreso SEOM 2019, dos becas anuales de formación en centros de referencia internacionales, con el objetivo de promover la investigación de cáncer y fomentar el talento de los profesionales españoles.

Las investigadoras galardonadas han sido la doctora Mª Dolores Fenor de la Maza y la doctora María Saigí Morguí. La doctora Mª Dolores Fenor de la Maza realizará su estancia en el Institute of Cancer Research (IRC) y The Royal Marsden NHS Foundation Trust de Londres (Reino Unido) con su proyecto 'Targeting myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) and their production of IL-23 to reverse abiraterone resistance in advanced prostate cancer'.

El proyecto consiste en el desarrollo de un nuevo ensayo clínico en el que se evaluará una combinación de tratamientos para combatir la presencia de 'células mieloides supresoras' en los tumores de pacientes de cáncer de próstata avanzado. Según la científica, este reconocimiento gracias a CRIS le ha supuesto "una oportunidad profesional y personal extraordinaria".

Además, ha descrito que este trabajo abre un nuevo campo de investigación para los pacientes con cáncer de próstata avanzado. "Aunque la mayoría de estos pacientes presentan una buena respuesta a las terapias que reciben al inicio de su enfermedad, un porcentaje significativo de ellos se harán resistentes a los tratamientos locales (bien quirúrgicos o radioterápicos) y sistémicos (terapias hormonales y quimioterapia)", ha explicado.

Por este motivo, "investigar los mecanismos y alteraciones genéticas, inmunes y moleculares que hacen que los tumores de estos pacientes dejen de responder a las terapias estándar, y averiguar cómo revertirlos, es crucial para mejorar el pronóstico de estos pacientes", ha especificado.

En este contexto, la científica ha opinado que "la investigación es la única manera de conseguir un futuro mejor para los pacientes oncológicos, el único camino para avanzar hacia la meta de conseguir tasas más altas de curación, o un control de la enfermedad que la cronifique con la máxima calidad de vida para nuestros pacientes".

MARCADORES PREDICTIVOS DEL CÁNCER DE PULMÓN

Por su parte, la doctora María Saigí Morguí del Hospital Germans Trias i Pujol (ICO) de Badalona realizará su estancia en Dana Farber Cancer Institute de Boston (Estados Unidos) desarrollando su investigación 'Contribution of the genetic landscape*in lung cancer to determine the immunosurveillance capability, by using derived organotypic tumour spheroids'.

Un proyecto que, según ha informado la propia científica, "pretende estudiar cómo el perfil genético en cáncer de pulmón puede contribuir a evadir el sistema inmunitario y su respuesta, con el fin de encontrar potenciales marcadores predictivos de respuesta y/o resistencia".

"Estoy muy contenta de tener esta oportunidad tanto a nivel profesional como personal. Soy consciente que esto es fruto de un esfuerzo que vale la pena haber realizado y que contribuirá al desarrollo de mi carrera profesional. También estoy agradecida que desde SEOM se promuevan estas iniciativas que contribuyan al crecimiento de nuestra comunidad y potencien la formación de los profesionales, ya que es esencial para el desarrollo de esta disciplina", ha opinado.

La investigadora ha afirmado que es una experiencia muy enriquecedora ya que "es muy estimulante poder ir a un centro pionero en investigación, no sólo por la experiencia personal sino para intentar establecer sinergias y promover colaboraciones entre el centro de origen y el centro receptor", ha recalcado.

Por último, la directora de CRIS contra el cáncer, Marta Cardona, ha afirmado que llevan 7 años colaborando con SEOM en estas becas que tienen una cuantía cada una de 35.000 euros. "Con ellas, conseguimos que se conozcan de primera mano las técnicas más punteras en cáncer que se desarrollan en otros países con el objetivo de aplicarlas en el nuestro y que avancemos lo más rápido posible en nuestra lucha contra el cáncer", ha afirmado.