Los cribados de cáncer de pulmón, "especialmente beneficiosos" en mujeres

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cribados de cáncer de pulmón pueden ser "especialmente beneficiosos" para las mujeres ante el aumento de la incidencia de la enfermedad en este grupo de población, ya que favorecería que el diagnóstico llegue antes y reduciría los fallecimientos, según han destacado los expertos que conforman la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM).

La asociación ha insistido en que un cribado realmente eficaz debe tener en cuenta los cambios que ha habido en el tipo de paciente que afronta esta enfermedad. "El cáncer de pulmón ha dejado de ser una patología de hombres mayores y fumadores. Cada vez son más las mujeres que lo sufren y es bueno que ese nuevo perfil de paciente sea tenido en cuenta", han asegurado.

Desde ICAPEM consideran que programas de cribado como el realizado dentro del proyecto Cassandra, del que la Asociación forma parte, son esenciales para conseguir que los diagnósticos de cáncer se produzcan en etapas más tempranas. "Este programa incluye tanto a hombres como a mujeres y estudia la incidencia, no solo entre los fumadores, sino también entre aquellos que han dejado el tabaco", han explicado. A este respecto, han añadido que esta diversidad de pacientes permite corregir el diagnóstico tardío, que es "uno de los mayores problemas" en el cáncer de pulmón.

En la mayoría de los casos, el cáncer se detecta estando en una etapa avanzada, lo que dificulta el tratamiento y aumenta la mortalidad. "Esto ocurre especialmente en mujeres, ya que seguimos sin estar suficientemente concienciados de que ser mujer no implica que no puedas tener cáncer de pulmón. Y esta creencia hace que, en ocasiones, la posibilidad del cáncer no se contemple y se retrase la realización de las pruebas", han señalado.

Actualmente, las mujeres representan cerca de un tercio de los casos de cáncer de pulmón en España, con más de 10.000 diagnósticos anuales. A nivel mundial, este cáncer es ya el tercero más presente entre las mujeres y ocupa el segundo lugar en cuanto a mortalidad.