Crean un nuevo método que optimiza la terapia de la ablación en fibrilación auricular

Mapa electroanatómico de las aurículas de un cerdo con FA persistente. Las regiones de color magenta, morado y azul oscuro presentan valores promedio altos de FM. Dichas regiones mantienen la FA y su ablación con catéter termina la arritmia.

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y del Centro de Investigación en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CiberCV), han creado un nuevo método para optimizar el tratamiento de ablación en la fibrilación auricular (FA), uno de los tipos de arritmias.

La ablación con catéter, dirigida al aislamiento de las venas pulmonares de la aurícula izquierda, es la terapia convencional de esta enfermedad cuando no responde a fármacos. Sin embargo, la ablación ofrece resultados subóptimos en casos complejos de FA debido a que otras regiones de las aurículas (cámaras del corazón), más allá de las venas pulmonares, también son relevantes para el mantenimiento de la arritmia.

"Esto ocurre especialmente en casos de FA persistente con meses o años de evolución", ha dicho el investigador del CNIC, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos, y coordinador del estudio, David Filgueiras. En este sentido, el primer autor del trabajo, Jorge García Quintanilla, ha informado de que el nuevo método permite guiar procedimientos de ablación de una forma específica para cada paciente en casos complejos de FA persistente, identificando estas regiones clave a tratar con gran precisión y especificidad.

Además, añade Filgueiras, no supone un coste adicional al procedimiento convencional, lo cual lo hace accesible a la gran mayoría de centros con experiencia en el tratamiento con ablación de la FA, problema que afecta a más de 30 millones de personas en todo el mundo y, en España, se estima que hay más de 600.000. Además, se calcula que alrededor del 37 por ciento de la población mundial mayor de 40 años la padecerá en el transcurso de su vida.

Sin embargo, a pesar de más de 100 años de investigación, los mecanismos que inician, mantienen y perpetúan la FA no se comprenden por completo, lo que probablemente, a juicio de los investigadores, explica los motivos la terapia ha sido decepcionante hasta la fecha.

La electricidad que activa el corazón puede seguir diferentes patrones como, por ejemplo, puede surgir de un foco puntual y propagarse centrífugamente desde ahí (actividad focal), pero también puede girar alrededor de un centro de rotación, que puede estar fijo, o moverse por el tejido cardiaco (actividad rotacional). En el caso de la FA, los patrones de ondas eléctricas son patrones complejos, combinando patones focales y rotacionales a alta velocidad, que no permiten orientar el origen de la arritmia y dirigir la terapia de ablación como en el caso de otras arritmias con patrones simples.

En este contexto y en casos de FA persistente, se han empezado a utilizar sistemas cerrados y altamente costosos, que guían la ablación de regiones con actividad eléctrica rotacional o focal, pero, tal y como ha avisado Filgueiras, a menudo "sin evaluar rigurosamente" su estabilidad espacio-temporal y sin tener en cuenta la organización jerárquica subyacente de la arritmia.

"Además, son sistemas con importantes limitaciones técnicas, que exigen usar material fungible de un solo uso muy caro y la compra adicional del sistema que procesa la información adquirida con el fungible. Todo ello, hace que en los pocos lugares que los utilizan asuman un alto coste económico por procedimiento no sostenible ante el gran número de pacientes con FA", ha apostillado García Quintanilla.

NO ENCARECERÁ LAS TÉCNICAS ACTUALES DE AISLAMIENTO DE VENAS PULMONARES

Ante esto, el nuevo método, publicado en la revista 'Circulation Research', no requiere equipos ni material fungible adicional, sino sólo un 'software' que podría implementarse dentro de cualquier navegador electroanatómico convencional, por lo que "no encarecería" los procedimientos actuales de aislamiento de venas pulmonares.

De hecho, a nivel experimental, el estudio ha demostrado que las modulaciones de amplitud y frecuencia (AM y FM), que llevan utilizándose en radiodifusión durante décadas, también están presentes en los potenciales eléctricos de las aurículas durante FA.

"Un análisis detallado y riguroso de estas modulaciones permitió detectar con precisión la huella de la actividad rotacional, así como las regiones, no necesariamente con actividad rotacional evidente, que mantenían la arritmia. El trabajo, además, contribuye a resolver un asunto de gran controversia actual, ya que demuestra que la actividad rotacional es sensible pero no específica a las regiones que mantienen la FA", ha argumentado Filgueiras.

Los autores llevaron a cabo el estudio siguiendo una aproximación completamente traslacional. Para ello, primero analizaron películas de cartografiado óptico (una técnica que permite grabar la actividad eléctrica en el tejido cardiaco con muy alta resolución espacio-temporal), de la actividad eléctrica auricular en corazones aislados de modelo animal con FA persistente, así como en simulaciones por ordenador de FA en el modelo animal y humana.

A continuación, y como el cartografiado óptico no es posible en pacientes, adaptaron los algoritmos de análisis de modulaciones a las señales eléctricas que se pueden obtener in vivo usando catéteres convencionales (menor resolución espacial), y se pusieron a prueba con herramientas de electrofisiología convencionales.

En este caso se usó un modelo animal porcino con FA persistente sostenida durante varios meses. Este modelo, único en el mundo por su duración y similitud a la FA clínica humana, ha sido generado en CNIC a lo largo de los últimos 5 años tras la incorporación al centro del doctor Filgueiras.

Así, los autores han podido demostrar que las regiones auriculares que mantienen la fibrilación son aquellas con un alto valor promedio de FM, que estas regiones son estables en espacio y tiempo, y que su ablación termina de forma eficaz la arritmia. Además, los resultados han evidenciado la presencia de actividad rotacional tanto dentro como fuera de dichas regiones, lo que indica que no toda actividad rotacional detectada debería ser ablacionada y eliminada.

Por último, los autores usaron esta tecnología para tratar casos complejos de FA en el Hospital Clínico San Carlos, después de haber fracasado el tratamiento convencional con aislamiento de venas pulmonares. En estos casos, la nueva tecnología ha mostrado que también es posible identificar pacientes en los que una estrategia mínimamente invasiva de ablación con catéter no proporcionaría beneficio, ya que las regiones involucradas en el mantenimiento de la FA abarcan territorios demasiado amplios.

"Lo que hemos conseguido creemos que es un buen ejemplo de lo importante que resulta organizar equipos multidisciplinares. De esta forma, y partiendo de los estudios que se han realizado en el CNIC, los pacientes de la unidad de arritmias del Hospital Clínico San Carlos -y esperemos que muchos más- podrán beneficiarse de esta técnica para tratar los casos más difíciles de fibrilación auricular. Todavía no podemos curar del todo estas arritmias, pero seguro que con esta nueva tecnología vamos a mejorar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes", ha zanjado el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, Julián Pérez Villacastín.