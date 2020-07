Crean un material que logra inactivar el nuevo coronavirus en las superficies

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (Estados Unidos) han creado un material que logra inactivar el nuevo coronavirus en las superficies, el virus que causa la enfermedad conocida como Covid-19.

Y es que, tal y como han observado los expertos en el trabajo, publicado en 'ACS Applied Materials & Interfaces', cuando el recubrimiento se pinta sobre vidrio o acero inoxidable, la cantidad de virus se reduce en un 99,9 por ciento durante una hora, en comparación con la muestra no recubierta.

Asimismo, los resultados han demostrado que el recubrimiento es robusto, no se despega después de haber sido cortado con una cuchilla de afeitar y conserva su capacidad de inactivar el virus después de múltiples rondas de exposición al virus SARS-CoV-2.

No obstante, los expertos han avisado de que su material no reemplaza otras medidas de seguridad que las personas deberían tomar para detener la propagación del coronavirus, como lavarse las manos, distanciarse físicamente y usar una máscara. "Aun así, la gente no tendrá que preocuparse tanto por tocar objetos", han zanjado.