Crean una inmunoterapia que mejora la supervivencia en la mitad de pacientes con un cáncer de pulmón localmente avanzado

Publicado 02/06/2019 22:39:15 CET

CHICAGO, 2 Jun. (De la enviada especial de Europa Press, Lucila Rodríguez) -

Durvalumab, registrado por AstraZeneca con el nombre de 'Imfinzi', es la primera inmunoterapia que logra aumentar la supervivencia global a la mitad de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio III no resecable, según los resultados del ensayo en fase III 'Pacific' a tres años, presentados durante la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO, por sus siglas en inglés), que estos días se celebra en Chicago (Estados Unidos).

"Estamos ante unos resultados importantes para estos pacientes que no tenían muchas opciones de tratamiento, ya que se ha visto que con esta terapia se logra mejorar el pronóstico que tenían", ha comentado el jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Luis Paz Ares.

Y es que, los datos han evidenciado un beneficio duradero y sostenido del sistema operativo en estos pacientes que no habían progresado después de la terapia de quimiorradicación concurrente, un tratamiento estándar de atención. En concreto, la tasa de supervivencia fue del 57 por ciento a los tres años para los pacientes que recibieron durvalumab, frente al 43,5 por ciento de los que recibieron placebo.

Los resultados se basan en un análisis primario anterior, publicado en el 'The New England Journal of Medicine' en septiembre de 2018, que demostró un beneficio significativo de 'Imfinzi', frente a placebo tras la terapia de quimiorradiación concurrente, independientemente de la expresión de PD-L1.

Así, con el año adicional, los últimos resultados han evidenciado una eficacia "consistente y duradera", manteniendo una reducción del 31 por ciento en el riesgo de muerte, en comparación con placebo después de la terapia de quimiorradiación concurrente.

Se espera, según ha comentado el doctor del servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz de Madrid, Javier de Castro, que los resultados sigan ampliándose para que llegue un momento en el que se pueda cronificar la enfermedad. El tratamiento previsiblemente podrá estar disponible para los pacientes españoles en otoño de este año.

"Estos hallazgos son otro ejemplo de nuestro interés en brindar beneficios de supervivencia a largo plazo a los pacientes que aún tienen la posibilidad de curarse. Además, establecen aún más el régimen establecido en 'Pacific' coomo el estándar de atención para estos pacientes. Somos optimistas de que esta tendencia de supervivencia continúe a medida que avanzamos hacia el hito de cinco años en este contexto de intención curativa", ha zanjado el presidente ejecutivo de la Unidad de Negocios de Oncología de AstraZeneca, Dave Fredrickson.