Crean un dispositivo de bajo coste y no invasivo que detecta la bilirrubina alta en recién nacidos

Actualizado 20/05/2019 18:02:13 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de Brigham and Women's Hospital (Estados Unidos) ha creado un dispositivo, denominado 'the Bili-ruler' y publicado en la revista 'Pediatrics', de bajo coste y no invasivo que permite detectar la bilirrubina alta en los recién nacidos.

La hiperbilirrubinemia neonatal es una afección que afecta hasta el 80 por ciento de los recién nacidos en la primera semana de vida. Si se diagnostica temprano, la hiperbilirrubinemia grave se puede tratar en gran medida con fototerapia de alta intensidad, lo que resulta en una recuperación sin consecuencias a largo plazo.

Ahora bien, si no se diagnostica o no se trata, la hiperbilirrubinemia grave puede causar daño cerebral irreversible e, incluso, la muerte. Estas complicaciones a menudo surgen en entornos de bajos recursos, donde un tercio de los bebés con hiperbilirrubinemia extrema mueren a causa de una afección que se puede tratar en gran medida.

"En entornos de bajos ingresos, muchas personas no tienen acceso a diagnósticos, medicamentos e intervenciones muy básicos que podrían prevenir una gran carga de morbilidad y mortalidad neonatal. Por tanto, el primer paso es mejorar el reconocimiento temprano y la búsqueda de atención para una enfermedad neonatal potencialmente grave", ha dicho la autora principal, Anne CC Lee.

La primera herramienta de detección de bajo costo para la hiperbilirrubinemia fue el icterómetro 'Gosset' desarrollado en la década de 1950. Este dispositivo comprendía cinco tonos de amarillo y presentaba una buena correlación con las concentraciones séricas de bilirrubina, si bien se desarrolló utilizando pintura 'robbialac', lo que llevó a una falta de estandarización del color y nunca se adoptó ampliamente. Actualmente, en entornos de altos ingresos, existen instrumentos de bilirrubina trancutenosos, pero estos cuestan más de 7.000 euros y no son asequibles en la mayoría de los entornos de bajos ingresos.

Para abordar esta barrera de reconocimiento de la enfermedad, el equipo diseñó el nuevo dispositivo para mejorar la identificación de la hiperbilirrubinemia clínicamente grave en entornos de bajos recursos. Se trata de una 'regla' sencilla para medir el grado de hiperbilirrubinemia del recién nacido, utilizando seis tiras de colores dispuestas en un gradiente gradual de tono amarillo creciente. Los colores se desarrollaron utilizando el procesamiento digital avanzado de imágenes de bebés con diferentes niveles de hiperbilirrubinemia.

Para evaluarla, la regla se presiona contra la piel del bebé y el tono de piel subyacente se visualiza a través de una ventana circular encerrada por una franja de color uniforme. Este proceso se repite para los seis colores, y el usuario elige el puntaje que corresponde al color que más se ajusta al tono de piel subyacente.

Para validar el dispositivo, el equipo de investigación reclutó a un total de 790 recién nacidos de Brigham. Todos ellos, tenían menos de 28 días de vida, estaban sanos y no habían recibido previamente fototerapia o intercambio de transfusiones. El dispositivo se usó para evaluar la ictericia junto a las medidas clínicas de bilirrubina transcutánea (TcB) y bilirrubina sérica total (TSB). Las mediciones de la 'regla' se obtuvieron en la frente, nariz, abdomen, palmas o plantas de los pies, sin conocimiento previo de los niveles de bilirrubina.

El dispositivo tuvo una alta precisión diagnóstica y validez, mostrando las correlaciones positivas más fuertes entre las mediciones tomadas en la nariz y las concentraciones de bilirrubina medidas tanto por TcB como por TSB. Además, las mediciones en la nariz tenían una alta validez, sensibilidad y especificidad para identificar la hiperbilirrubinemia de varios umbrales diferentes. Las puntuaciones en el pie también tuvieron una alta sensibilidad, pero una menor especificidad en la identificación de la bilirrubina sérica en umbrales muy altos.

Los resultados inicialmente parecían consistentes entre los bebés de diferentes tonos de piel, una consideración importante para el uso en poblaciones multiétnicas. Sin embargo, dado que las poblaciones más grandes validadas en el estudio eran del sur de Asia y las blancas, los investigadores esperan expandir la validación en otras etnias, a saber, las poblaciones hispanas y negras.