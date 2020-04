La red de atención a personas con adicciones advierten de falta de equipos de protección

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de atención a las adicciones UNAD ha alertado sobre la situación de las personas con problemas de adicciones en la crisis del COVID-19, ha alertado de la falta de equipos de protección para el personal que les atiende y ha pedido establecer protocolos humanitarios que tengan en cuenta a esta población "que ya se encontraba en extrema vulnerabilidad antes de la pandemia".

Según precisa, muchas personas con problemas de drogodependencias reciben actualmente atención en comunidades terapéuticas, viviendas o pisos que, aunque se mantienen abiertos (aproximadamente el 90% no ha cerrado), no pueden ofrecer sus servicios en condiciones seguras. "El personal que atiende estos centros, tanto contratado como voluntario, no cuenta con equipos de protección personal lo que pone en grave riesgo la vida de las personas atendidas, muchas de ellas con patologías previas", advierte UNAD.

Por otra parte, señala que muchas personas con problemas de adicciones se están quedando sin recibir sus tratamientos y sin apoyo. "Abandonarlas como si no tuvieran ningún valor es inhumano. Es necesario que se adopten medidas para que puedan seguir accediendo a la medicación, como ocurre con el resto de la población", añaden.

UNAD pide "que los dispositivos que se han creado para atender a las personas sin hogar adopten medidas en este sentido" porque es necesario garantizar el acceso a tratamientos con metadona para evitar el síndrome de abstinencia en estos duros momentos". También considera que deben tener acceso a otros fármacos que ya tenían prescristos como tratamientos antirretrovirales, de atención a la salud mental, etcétera.

La red de atención a las adicciones se pone a disposición de las administraciones autonómicas y locales y del Plan Nacional sobre Drogas para colaborar y garantizar la atención a miles de personas a las que no podemos olvidar en estos momentos.