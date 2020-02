Psicóloga pide no estar "todo el rato" mirando las noticias, especialmente aquellos con trastorno mental

Publicado 13/02/2020 14:59:20 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga de 'Mundopsicologos.com' Encarni Meroño Sánchez ha recomendado a la sociedad no estar "todo el rato" pendientes de las noticias que surjan sobre el nuevo coronavirus y, especialmente, las personas que padecen algún trastorno mental.

"Hay personas propensas a desarrollar un cuadro psicótico. Por ello es muy importante no estar pendientes todo el tiempo de este tipo de noticias, ni entrar en los bulos ni en teorías conspiranoicas porque les puede disparar el primer brote al pasar mucho tiempo rumiando estos pensamientos e ideas. Si ya están diagnosticados de algún tipo de trastorno psicótico es recomendable que estén alejados de este tipo de noticias alarmantes y que lleven una vida lo más saludable posible y medicación si precisa", ha dicho.

Dicho esto, y respecto a las personas que tienen "miedo" a contagiarse del coronavirus, algo que por ahora, según las autoridades sanitarias, no puede ocurrir en España, la psicñologa ha aconsejado utilizar ese miedo como herramienta para motivar rutinas de autocuidado razonables; mientras que si lo que se produce es una fobia, aconseja acudir a un profesional de la Psicología para controlar la ansiedad que suele provocar.

"Algunas recomendaciones son valorar nuestra situación real, si hemos estado expuestos o no al virus. Si la respuesta es negativa no hay que preocuparse. No anticiparnos a lo negativo ni recrearnos en el miedo. Vamos a hacer las cosas que hacíamos antes, llevar la misma rutina y sólo cuando los expertos y autoridades digan que no podemos hacer algo, entonces actuar. Si vamos al trabajo en el autobús sigamos cogiéndolo, acudiendo a los mismos lugares de ocio, no excluyamos a nadie sin un motivo , que el miedo no nos pare o podemos caer en una situación de agitación emocional sin equivalencia con la realidad", ha dicho.

Finalmente, la experta ha avisado de que "está fuera de lugar" aislar a los ciudadanos chinos sin motivo, no entrando a sus negocios como se está viendo en los medios, así como evitar subir en el transporte público, y llevar mascarillas sin sospecha de tener la enfermedad ni haber estado en contacto con enfermos.