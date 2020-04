Coronavirus.- México anuncia un "convenio solidario" con la sanidad privada para la cesión de 3.300 de sus camas

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado este domingo su deseo de poder anunciar el próximo 10 de mayo el fin de la cuarentena decretada par frenar el avance del Covid-19 en el país y ha anunciado un "convenio solidario" con hospitales privados para hacer uso de 3.300 camas.

López Obrador ha anunciado desde su casa en el distrito de Tlalpan, en el sur de la capital mexicana, que esta semana los científicos y expertos médicos harán una previsión "lo más apegada a la realidad" sobre "cuándo se presentará el periodo más crítico" de la pandemia.

El presidente de México ha contado que para hacer frente a esa posible situación el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para que los hospitales privados del país pongan a disposición del Estado unas 3.300 camas durante un mes y así no saturar el sistema público de salud.

A través de un mensaje difundido por sus redes sociales, López Obrador ha explicado que con este "convenio solidario", las dos asociaciones de hospitales privadas del país cederán por "el mínimo" la mitad de las camas que disponen.

"No es un convenio con fines de lucro, esto es muy interesante, es un convenio solidario, nos van a cobrar el mínimo, no va a haber ganancias, no va a haber utilidades, esto yo lo agradezco a los miembros de las dos asociaciones de hospitales privados", ha revelado.

López Obrador ha insistido en que, pese a contar ahora con más número de camas, el objetivo continúa siendo no llenar los hospitales y ha agradecido a la población los esfuerzos que está llevando a cabo para no incumplir las medidas de reclusión y cuarentena que el Gobierno ha decretado.

México ha confirmado hasta la fecha 273 muertes ocasionadas por la pandemia del Covid-19, así como 4.219 casos de contagio.