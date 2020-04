Coronavirus.- González Laya pide no abordar el aislamiento de asintomáticos "en términos de obligación"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido que el plan de aislar a los contagiados de Covd-19 que no tengan síntomas no se aborde "en términos de obligación" y ha asegurado que "la idea no debe ser vigilar a la gente".

En una entrevista en el diario francés 'Le Figaro', recogida por Europa Press, González Laya ha argumentado que los españoles han mantenido el confinamiento "no por un decreto, sino porque han comprendido que es la manera de proteger su salud y la de sus ciudadanos", y que "este debe ser también el espíritu de la próxima fase, la idea no debe ser vigilar a la gente".

Según su tesis, "el confinamiento empieza a dar sus frutos" y se empieza a ver que "la curva se dobla" y se domina el virus. Ahora "el objetivo es erradicarlo" y para eso hace "falta una estrategia diferenciada" en la que una de las "líneas de reflexión" es "aislar a las personas contagiosas de sus familias".

"Con el confinamiento, hemos metido a la gente en sus casas, y ahora el contagio se está dando en ellas. Para erradicar el virus habrá que aislar a los que lo tienen, presenten o no síntomas", ha argumentado.

"ABRIR ESPACIOS" A LOS INMUNIZADOS

Además, de cara a esta nueva fase, ha señalado que se sabe que algunos ciudadanos están "inmunizados" y que "hay que abrirles espacios".

A su modo de ver, "los españoles han demostrado una madurez increíble y hay que saludarla". Entrar en la cuarta semana de confinamiento, ha dicho, "no es fácil para un país al que le gusta la vida en el exterior, el contacto físico, las actividades en grupo y la vida social".