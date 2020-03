Coronavirus.- Directores de servicios sociales defienden la labor de las residencias de mayores: "Están actuando bien"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) ha defendido la labor de las residencias de mayores y de sus trabajadores durante la crisis sanitaria con motivo del Covid-19. "Las residencias están actuando bien y los trabajadores de manera admirable, son héroes y heroínas", ha señalado en declaraciones a Europa Press el coordinador de estudios de la asociación, Gustavo García.

Para García, que se registren focos de contagio en estos centros, y en consecuencia, fallecidos, se debe a dos motivos: "Son población frágil y vulnerable, y viven muchas personas juntas, lo cual es un factor de más riesgo".

Así, ha defendido el trabajo que se está realizando desde estos centros, pues "en general" se activaron los protocolos antes de que se decretara el Estado de Alarma.

Estos protocolos, según García, tienen la misma base que los que ha establecido Sanidad, los cuales se centran en la higiene, prevención, detección precoz de casos, protección de los trabajadores y aislamiento.

Según ha explicado, en base a esos protocolos, si hay sospecha de contagio en algún usuario, habría que proceder al aislamiento, tal y como "se está haciendo en muchas residencias", que son centros "habituados" a este tipo de protocolos.

Con respecto a casos concretos, como el de la residencia Monte Hermoso de Madrid, donde han perdido la vida 17 ancianos, ha señalado: "Que haya residencias que no hayan aplicado el protocolo o lo haya aplicado tarde... no soy un juez para decir en cada caso qué ha pasado". "No es una gripe normal, nos desborda a todos", ha añadido.

Por otra parte, ha mostrado su agradecimiento a los trabajadores de estos centros, quienes están "desesperados" ante tal situación, donde se junta la situación en sí, el aislamiento de los enfermos y las bajas de compañeros por estar también contagiados o con síntomas.

"Hay voluntarios para ir a trabajar y se les está diciendo que no, esto va para semanas", ha lamentado García, que ha calificado de "héroes" y "heroínas" a estos trabajadores.