El corazón de una persona con hepatitis C puede ser trasplantado con seguridad a un paciente

Los trasplantes de corazón de donantes con hepatitis C pueden ser seguros y ayudar a disminuir la escasez de órganos, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), y que ha sido publicado en el 'Journal of the American Heart Association'.

El estudio incluyó a 7.889 pacientes estadounidenses en 128 centros médicos, mayores de 18 años, que recibieron un trasplante de corazón entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. Los investigadores compararon la supervivencia a un año, el rechazo de órganos, la diálisis y el accidente cerebrovascular entre los trasplantes de corazón receptores de donantes con hepatitis C con aquellos de donantes sin hepatitis C.

De esta forma, los expertos observaron que el 90 por ciento de los pacientes cuyos donantes tenían hepatitis C sobrevivieron, en comparación con una tasa de supervivencia de 91 por ciento para los pacientes cuyos donantes no tenían la infección. Del mismo modo, las tasas de rechazo de órganos tratados con medicamentos, diálisis renal para eliminar toxinas de la sangre y accidente cerebrovascular, fueron similares entre los dos grupos de pacientes.

"Nos sentimos alentados por estos resultados y creemos que este es un cambio histórico en nuestra capacidad para satisfacer mejor la demanda de trasplante de corazón al aumentar el suministro de donantes. Esperamos que más centros utilicen donantes de hepatitis C positiva para trasplante de corazón", han dicho los expertos.

Algunas limitaciones del estudio son que los investigadores no tenían información sobre el tipo de infección de hepatitis C de los donantes, el tratamiento anterior y si los receptores de trasplante cardíaco desarrollaron la infección más tarde. Además, este trabajo sólo examinó la supervivencia a un año e incluyó un número relativamente pequeño de pacientes con trasplantes de corazón de donantes con hepatitis C.