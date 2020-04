La Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis denuncia el desabastecimiento de fármacos

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (CEADE), Pedro Plazuelo, ha denunciado el "gran problema" que están sufriendo las personas afectadas por alguna enfermedad reumática por el desabastecimiento de ciertos fármacos, lo que supone que muchos pacientes estén dejando de tomar su medicación.

Y es que, tal y como ha denunciado, el empeoramiento de las patologías reumáticas supone, además, la merma en la calidad de vida del enfermo en un entorno de confinamiento, que les lleva a no poder asistir a sus terapias físicas.

"Desde hace más de un mes, en CEADE tenemos constancia de que en las farmacias hay desabastecimiento de los medicamentos que forman parte del tratamiento semanal de los pacientes crónicos como la sulfasalacina (Salazopirina), antiinflamatorios y otros medicamentos que no se reciben, y lo peor, es que no se prevé cuándo los tendrán", ha dicho.

Ante esta situación, prosigue, la organización ha informado de que se ha puesto en contacto con varios hospitales y especialistas para conocer el motivo de esta situación que actualmente se desconoce, ya que no son tratamientos que se estén usando para la pandemia del Covid-19".

"Por ello, desde CEADE alertamos y comunicamos que las personas con enfermedades reumáticas hoy en día no están tomando sus tratamientos como debieran, no porque no quieran, sino porque no pueden acceder a ellos", ha añadido el expertos.

Respecto a los pacientes, hasta la fecha, no se ha descrito que las personas con estas enfermedades que reciben tratamientos biológicos o con fármacos inmunosupresores sean un grupo de riesgo para desarrollar formas más graves de la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que "no se deben dejar llevar por bulos o información alarmista".

Por todos ello, CEADE ha instado al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) a diagnosticar las causas y remediar esta situación de desabastecimiento de fármacos; y cumplir el Plan de Garantías de Abastecimientos de Medicamentos 2019-2011.

También ha pedido informar a profesionales sanitarios y pacientes acerca de los medicamentos que sufren el desabastecimiento a través de informe pormenorizado en su web; y realizar un seguimiento de los pacientes principalmente afectados por este motivo y evaluar su estado de salud, una vez acabada la situación de estado de alarma del Covid-19 para, si fuera necesario, hacer una evaluación pluridisciplinar del mismo en su calidad de vida.