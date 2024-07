Los 9 consejos del médico de Alcaraz para ser el número 1 en nuestro día a día

MADRID, 13 Jul. (EDIZIONES) -

Los hábitos son fundamentales en nuestro día a día. Representan "la base y la clave del éxito personal, y después del profesional", según defiende en una entrevista con Europa Press Infosalus Juanjo López, doctor en Medicina y especialista en cirugía ortopédica y traumatología deportiva, aparte de ser el médico del tenista Carlos Alcaraz.

Precisamente, acaba de publicar ‘Hábitos para ser el número 1’ (Espasa), un manual dirigido a todos los públicos donde destaca que "una persona de hábitos sólidos", se siente bien consigo misma, tiene una buena calidad de vida, y dará a la sociedad su mejor versión, pero también en el trabajo rendirá mejor, será más productiva, proactiva o creativa.

Entre estos 9 consejos o hábitos sólidos a seguir cita los siguientes: el deporte, el descanso, una buena alimentación, el contacto con la naturaleza, el ser amable, la atención, el rodearse de personas que sumen, el orden, y ser agradecido.

"Hoy en día existe una gran pérdida de hábitos, en su mayor parte fruto del sedentarismo, o del estrés crónico, que es la enfermedad del siglo XXI, así como la pérdida de atención con muchas horas de pantallas. Hay una pérdida de hábitos tremenda y esto, al final, se traduce en una pérdida de salud. Muchas veces las personas acuden al médico porque achacan una enfermedad, pero en realidad lo que sufren es una pérdida de estos buenos hábitos", remarca.

EL DEPORTE, TAN ESENCIAL PARA NUESTRA SALUD

Tal y como reivindica este experto, "el deporte todo lo que nos va a dar es positivo", y por eso no concibe el que a una persona que se le recomienda la práctica deportiva argumenta que no tiene tiempo para ello: "Lo más importante, nuestro templo, es nuestro cuerpo y nuestra salud. Si realmente lo cuidas, cuidas tu salud".

Entiende que, por ejemplo, para muchas personas sea difícil ir al gimnasio todos los días, pero sí remarca que él, tras una hora de deporte, se nota más feliz, es mejor padre, pareja, médico, cirujano; es mejor para todo. "A la hora de sentirte bien el deporte te aporta endorfinas, una sensación placentera. El hábito del deporte se entrena. ‘No me gusta ir al gimnasio a sufrir’, ‘no me apetece’, pero si el hábito es sólido y está instaurado, no cuesta. El deporte es tan básico y es lo que más se aconseja junto con el descanso, el entrenamiento invisible", subraya el doctor López.

Es más, mantiene que "el descanso es básico y es parte del entrenamiento", y advierte de que no se recupera si lo pierdes, de manera que se genera una herida a nivel neuronal, por ejemplo, por lo que es imprescindible respetar al máximo este hábito.

Para la parte del deporte aconseja dos cosas: "Sí o sí el trabajo de fuerza, hay que hacerlo, bien en el gimnasio, al aire libre, y con profesionales que nos guíen para hacer bien las cosas; partiendo siempre de un buen calentamiento de movilidad. Y después, intentar compaginarlo con otro deporte, sea cual sea, siempre y cuando nos guste. Intentar compensar el gimnasio de fuerza con uno al aire libre porque así no se hace tan rutinario".

A nivel de descanso, recomienda dejar las pantallas un mínimo de dos horas antes de irse a la cama, así como cenar dos o tres horas antes de dormir. "Debemos dormir a una temperatura fresca, tipo 21 grados es lo ideal; y es fundamental en este campo la lectura, es el somnífero ideal, que hará que nuestra mente fluya más. Otro hábito que aconsejo es el intentar ser agradecido tanto por la mañana como por la noche. Si piensas en lo bueno antes de acostarte tendrás un sueño más placentero", alerta este experto.

EL EGOÍSMO DE LA BONDAD

Y es que ser amable con los demás, ser agradecido, y rodearse de amigos son otros de sus consejos para que seamos los mejores en el día a día, y cita el término del ‘egoísmo de la bondad", por que, según insiste, "el ser una persona amable, agradecida, hace que te sientas mejor".

"La sensación de alguien que es positiva para los demás es mejor para quien lo hace que para quien lo recibe. Nos hace mejores como sociedad, donde hay menos contacto personal, y por eso importante rodearnos de personas positivas. A veces, nos rodeamos de gente que no nos aporta y las mantenemos porque sí, pero si no te aporta hay que intentar dejarla, aunque sea una ruptura sentimental. La parte mental es súper importante. De hecho, en España, a nivel de salud mental estamos débiles. Somos el país donde más fármacos se consumen contra la ansiedad en el mundo", indica este especialista.

También habla como otro de los hábitos a seguir el estar en contacto con naturaleza, esa "vitamina N" que él llama y que refuerza nuestro sistema inmunológico, o hace que nos sintamos mejor, reduzcamos nuestro estrés, mejoren nuestras enfermedades respiratorias, se prevenga la obesidad ya que la naturaleza nos anima a estar más activos, por ejemplo.

LA IMPORTANCIA DEL ORDEN

En cuanto al orden, remarca que si lo seguimos es más fácil establecer o instaurar los diferentes hábitos, de manera que, si por ejemplo, te planteas seriamente hacer deporte, esto te animará a seguir haciéndolo porque te sentirás mejor, pero también esto te llevará a comer mejor, por ejemplo.

"Si eres una persona ordenada te sientes bien contigo misma. Eres una persona seria, que cumples con tu palabra. Es algo que se debe entrenar, incluso empezar con tu armario, y poco a poco los hábitos te ordenan la mente", subraya el médico del tenista Carlos Alcaraz.

En cuanto a la atención, confiesa que trabaja mucho con el móvil, "al final son 4-5 horas al día", sin contar con el ocio: "Mi vida se resume en pocas horas reales, casi todo es virtual, y en personas jóvenes vemos que todo el mundo está con el teléfono y la atención la tienen robada para que consumamos más. Es importante darnos cuenta de que esa atención la debemos derivar a otra cosa que no sea el móvil. Debemos pensar que vamos a perder el tiempo o será algo provecho. Es mejor aburrimos, es más creativo; que emplear el móvil".

LA ALIMENTACIÓN, CÓMO DEBE SER

En último lugar no dejamos la oportunidad de hablar con este especialista de cómo debe ser nuestra alimentación, base también de nuestra salud. Señala que hay que comer comida que no esté envasada, que sea comida real, como un tomate, o el salmón, y evitar al máximo los productos que son procesados.

"Debemos aplicar el sentido común. Comer productos de temporada y de cercanía. Cuanto más lo hagamos nuestra salud lo notará. Los procesados están muy enriquecidos y es un momento muy placentero; pero, después, sabemos que el descanso y el rendimiento físico e intelectual son peores, y estamos bastante manipulados porque no comemos de forma sana. De ahí las altas tasas de obesidad infantil, una tremenda epidemia hoy en día. Y creo que es algo para tener en cuenta", zanja el doctor Juanjo López.