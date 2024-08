Los 2 consejos para manejar la infertilidad: informarse y estar bien acompañado

MADRID, 13 Ago. (EDIZIONES) -

La infertilidad es una realidad muy dura para quien le toca y, por desgracia, es cada vez más frecuente en nuestra sociedad. La sufren una de cada seis parejas y, como ante cualquier pérdida, se debe superar un duelo, un "proceso muy difícil afrontar" si es lo que realmente querías.

Cristina López del Burgo es doctora en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Cuenta con más de 15 años de docencia universitaria y de experiencia en la investigación en sexualidad y fertilidad. Deseaba tener hijos con su marido pero la infertilidad se cruzó en su camino y actualmente acompaña a parejas con problemas para concebir.

Acaba de publicar 'El camino de la infertilidad' (Alienta Editorial), un manual cuyo principal objetivo es acompañar a estas parejas que no pueden tener hijos a pesar de ser su deseo y que, por tanto, deben superar ese proceso tan doloroso.

Nos cuenta en una entrevista con Europa Press Infosalus que, efectivamente, cada vez es más frecuente la infertilidad entre las parejas: "Hasta que uno no se pone a tener hijos no sabe si puede o no. Los estudios indican que una de cada seis parejas en edad fértil tendrá problemas. Entonces, realmente es una frecuencia bastante alta. Es un problema que está ahí y que aumenta con los años".

Entre los factores de riesgo de infertilidad esta experta apunta al retraso en la edad de la maternidad, un aspecto que condiciona la fertilidad; pero también habla del estilo de vida, del estrés, del sedentarismo, o de la mala alimentación, que igualmente condicionan la fertilidad de una pareja.

Después, López del Burgo apunta a causas orgánicas de infertilidad, citando en el caso de la mujer, sobre todo, a problemas ovulatorios, fruto de problemas hormonales sexuales, o por ejemplo, problemas tiroideos; así como la endometriosis, "una enfermedad bastante habitual y que se diagnostica muy tarde y que condiciona la fertilidad de la mujer".

Pero, según remarca esta doctora en Medicina por la Universidad de Navarra, la infertilidad también puede afectar al hombre, quien puede padecer varicocele (dilatación de las venas del escroto), o bien infecciones que alteren la supervivencia de los espermatozoides, así como algún problema hormonal.

"Hay montón de causas médicas que pueden dar lugar a la infertilidad en una pareja. Desgraciadamente, hay bastantes causas y, a veces, se encuentran varias en la misma persona. Es importante ser consciente de que no sólo la infertilidad puede darse en la mujer, sino que los hombres también tienen problemas de fertilidad y, generalmente, se suelen encontrar causas en los dos", añade esta especialista.

LOS DUELOS INVISIBLES VAN DE LA MANO DE LA INFERTILIDAD

En su libro cuenta que el querer ser padre o madre y no poder hacerlo implica superar un duelo, igual que si se pierde a un hijo, porque se debe renunciar a un proyecto de vida: "El duelo es la respuesta emocional normal ante una pérdida y, normalmente, lo identificamos con la pérdida de un ser querido o de una mascota. Aparece ante la pérdida tanto de personas como de cosas o de situaciones con las que tenemos un vínculo. Es la pérdida de ese deseo tan profundo de tener hijos o de ese proyecto vital hecho con tu pareja".

Dice que se le llama 'duelo invisible' porque no es una pérdida tangible porque ni siquiera has tenido uno hijo. "Es un duelo, pero al no ser tangible, hay personas que no le dan importancia. Pero quien no lo sufre no entiende que se pase tan mal. Es un duelo porque pierdes tu proyecto vital, y hay que superar ese duelo", remarca.

NO SIEMPRE SE ACOMPAÑA DE LA MEJOR MANERA

El problema, en su opinión, es que como no se suele hablar de este tema, no se sabe reaccionar ante una situación así, y es lo que le llevó a escribir este libro, según nos confiesa.

Lamenta que, en muchas ocasiones, se intenta consolar a las parejas que no pueden tener hijos con buena intención, pero con comentarios que al final hacen daño porque se desconoce la realidad. "Lo típico de que 'cuando te relajes te quedarás embarazada', pero no es así porque la infertilidad es multifactorial. Es verdad que el estrés crónico puede afectar a la fertilidad, pero estar preocupada o agobiada por quedarse embarazada no suele ser causa de infertilidad. Al final, con ese comentario, le culpabilizas o le pones más carga a la mujer en este caso para quedarse embarazada. Igual tiene las trompas obstruidas y debe pasar por quirófano y por mucho que se relaje en este caso no logrará un embarazo", advierte esta doctora de la Universidad de Navarra.

En estos casos, reconoce que para acompañar a las parejas con infertilidad no hace falta decir grandes cosas, sino evitar este tipo de comentarios ('qué bien vivís sin hijos', 'te presto a mis hijos un rato y así lo ves'), y estar ahí para lo que necesiten es suficiente.

Por eso, sus dos principales consejos ante este tipo de situaciones serían:

1.- El acompañamiento. Siempre insiste en que las parejas busquen a alguien que les acompañe porque se siente mucha soledad en todo este proceso, un aspecto que, tal y como advierte López del Burgo, puede aumentar el dolor del proceso: "Buscar a alguien, un grupo de ayuda, una persona que haya pasado por lo mismo, y que sepa acompañarles puede ser suficiente. No hace falta ir al psicólogo, a veces sí, pero alguien de referencia que te explique por lo que vas a pasar".

2- Que se informen muy bien. Informarse de todas las opciones. "La reproducción asistida no es el remedio siempre. Tiene sus límites, no es tampoco muy eficaz y hay muchos factores que no se explican y el proceso es bastante difícil a muchos niveles, tanto físico, como mental, como económico. Siempre hay que informarse bien de todas las opciones antes de meterse por un camino", remarca esta doctora en Medicina.

TAMBIÉN HAY SOMBRAS EN ESTE PROCESO

En último lugar, Cristina López del Burgo nos confiesa que otro de los aspectos que más le enfadan en este contexto son esas sombras, o personas que intentan sacar provecho de la infertilidad de una pareja, a través de métodos sin ningún rigor científico que prometen un embarazo, cuando seguramente no sea posible.

"Por desgracia, hay bastante de esto en nuestra sociedad. Cuando abrí mi Instagram para hablar de infertilidad, me aparecieron, por ejemplo, varias personas que ofrecían métodos sin base científica para conseguir embarazos. Aparte de sacarte el dinero, te hacen mucho daño porque nadie consigue el embarazo con esos métodos", sostiene esta experta.

Reconoce que hay personas que, ante la desesperanza, lo prueban, pero sin éxito. "Hay que tener cuidado porque muchas cosas que te ofrecen carecen de la evidencia científica y se aprovechan de la vulnerabilidad de las parejas. Me enfado mucho y siempre no me callo con estos temas, al final es jugar con los sentimientos de una pareja en una situación muy vulnerable", concluye.