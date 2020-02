Consejos para evitar infecciones respiratorias víricas como el coronavirus

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha publicado dos documentos infográficos en los que se resumen una serie de recomendaciones destinadas a los pacientes y a los médicos de Atención Primaria, Atención Continuada y Urgencias para evitar infecciones respiratorias de tipo vírico como el nuevo coronavirus Covid-19.

En estos carteles se recuerda a los pacientes que los antibióticos no curan las infecciones respiratorias producidas por virus. "De hecho, consumirlos cuando no es necesario contribuye a aumentar las resistencias microbianas", insisten.

Los expertos insisten en que la higiene de manos, que puede hacerse con agua y jabón o con preparados de base alcohólica, ocupa un "lugar central" en la prevención de estas infecciones. "También es aconsejable disponer de pañuelos de papel con los que cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar. Estos pañuelos han de ser desechados inmediatamente, y después han de lavarse las manos o frotarlas con solución hidroalcohólica. Si no se dispone de pañuelos desechables, ha de cubrirse la boca y la nariz con la manga o, todavía mejor, con el interior del codo; no con las manos, para no contaminarlas", indican.

En cuanto a las mascarillas, la semFYC recomienda que, en caso de tener síntomas de infección respiratoria como tos, estornudos o dolor de garganta, el paciente cubra su boca con una de estas mascarillas cuando estén junto a personas especialmente vulnerables a las infecciones, es decir, recién nacidos, enfermos crónicos o inmunodeprimidos. "En caso de no disponer de ellas, es recomendable que se coloque al menos a un metro de ellas", añaden.

Por otro lado, el Grupo de Seguridad del Paciente de semFYC, con la colaboración de Rosa Mareca, ha actualizado sus recomendaciones sobre la higiene de las manos para Atención Primaria. Las técnicas, como en el caso de la población general, son tanto el lavado con agua y jabón como la fricción de las manos con preparados de base alcohólica.

"A diferencia de lo que ocurre fuera de los centros sanitarios, donde la higiene de manos se hace predominantemente con agua y jabón, dentro de ellos predomina el uso de soluciones hidroalcohólicas, un técnica más rápida, menos irritativa y con un potencial antiséptico semejante al lavado con jabones antimicrobianos", apuntan.

El documento también recuerda los momentos en los que es imprescindible lavarse las manos: antes y después de la consulta; antes y después de realizar determinadas exploraciones como las de vías respiratorias; antes y después de ponerse guantes; siempre que exista riesgo de exposición a fluidos corporales, secreciones o excreciones; y entre paciente y paciente, en caso de que haya habido contacto directo con el paciente y según la patología que afecte a este último.

Finalmente, estas infografías se refieren al uso de guantes y del material de protección personal. "Para quitarse las mascarillas hay que sujetarlas desde las tiras de sujeción. Tanto los guantes como las mascarillas y otros materiales de protección individual como batas, gorros y calzas, deben depositarse en el contenedor de residuos correspondiente nada más quitárselos, e inmediatamente hay que higienizarse las manos", concluyen.