Consejos para disfrutar del verano con una ostomía

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería, la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE) y Coloplast han realizado una infografía animada para ayudar a los pacientes ostomizados a disfrutar del verano con "plenas garantías de salud" y con la posibilidad de realizar actividades físicas y lúdicas de todo tipo.

Y es que, las personas que se han sometido a una ostomía (más de 70.000 en España y 16.000 nuevos casos al año) a menudo experimentan inseguridades e incomodidad cuando llega la época estival. Y es que, tras sufrir un cáncer, enfermedades inflamatorias intestinales, traumatismos graves o problemas congénitos, la evacuación de los desechos orgánicos en una bolsa a través de una apertura quirúrgica es la única vía para la supervivencia o para recuperar una cierta calidad de vida.

En este sentido, el vicesecretario del Consejo General de Enfermería, José Luis Cobos, ha lamentado que estas personas sean "invisibles" a nivel social, por lo que ha destacado la necesidad de concienciar a la sociedad de que una persona ostomizada es "normal" y debe integrarse en la vida social.

Dicho esto, Cobos ha subrayado la importancia de las consultas con enfermeras expertas en estomaterapia. "Tener acceso a una consulta focalizada en el abordaje de la ostomía y liderada por enfermeras expertas en estomaterapia representa la línea que separa vivir con una ostomía con salud, sin complejos, sin renunciar a la vida social, sexual o personal; o que, por el contrario, la ostomía y la bolsa sean un foco de inseguridades y problemas que deriven incluso en depresiones", ha señalado.

Sin embargo, ha lamentado la disparidad y desigualdad" que hay entre hospitales o servicios regionales de salud, lo que hace no todos los pacientes reciben los cuidados y el asesoramiento de una enfermera experta. "Nos queda un camino largo por recorrer porque hay muchos pacientes que hay acompañar y ayudar, especialmente en esta época de pandemia", ha añadido la enfermera estomaterapeuta, Belén Bueno.

Del mismo modo se ha pronunciado la presidenta de la SEDE, Inmaculada Pérez, quien ha subrayado la importancia de que los pacientes tengan acceso a la consulta con la enfermera estomaterapeuta para solucionar sus problemas y disminuir la "gran ansiedad" que provoca tener una ostomía.

"El verano es un período en el que los despegues de las bolsas de ostomía se pueden agravar debido al calor, la sudoración excesiva, la deshidratación o la introducción de ciertas actividades que a lo mejor no se realizan el resto del año. Ante los despegues, lo más adecuado es consultar con la enfermera estomaterapeuta en una consulta de ostomía, donde le ayudarán a solucionar esta situación que les genera una gran ansiedad. La persona ostomizada no debe renunciar nunca a realizar las actividades más frecuentes del verano como viajar, ir a la playa o practicar deporte", ha aseverado.

Estas declaraciones han sido corroboradas por la enfermera Bueno, quien ha asegurado que la ostomía es igual en verano que en invierno, si bien en la época estival es necesario reforzar los cuidados porque el calor puede afectar más a los dispositivos. "El paciente debe saber que tiene que cambiarlos de forma más frecuente, hidratarse y comer mejor, pero que puede seguir realizando su vida", ha asegurado.

'DISFRUTA TU VERANO, TAMBIÉN CON OSTOMÍA'

Por todo ello, la campaña 'Disfruta tu verano, también con ostomía' tiene como objetivo hacer visible a estos pacientes y evidenciar que se puede tener una vida prácticamente normal. De hecho, la iniciativa tiene como cara más visible a personas como Anna Bellart.

"Antes mi enfermedad no me permitía salir de casa todas las veces que me apetecía, ni hacer todo lo que quería. Ahora estoy sana y fuerte. Mi vida es tan perfecta o desastrosa como la de los demás, llevas bolsa no impide hacer lo que me propongo", explica Ballert.

Otra paciente, la valenciana Cristina Vicente, comenta que el cáncer le ha enseñado a disfrutar más del ahora, de lo pequeño y más insignificante que le haga feliz. "Y la bolsita y mis súper enfermeras estomaterapeutas me han dado la oportunidad de hacerlo, casi, casi, como si no la llevara. Vivo esta carrera que es la vida sin esperar llegar a la meta", asevera.

Como complemento a esta iniciativa, se ha presentado el cortometraje 'Como pez en el agua' que protagonizan Anna y Cristina, dirigido por el actor y director Raúl Peña, quien ha mostrado su compromiso con las personas ostomizadas a las que espera que este trabajo audiovisual les resulte gratificante y se sientan identificadas con la historia que se narra en la película.