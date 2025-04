El Consejo General de Enfermería reclama que todos los centros educativos cuenten con una enfermera escolar

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha reclamado que todos los centros educativos en España cuenten con una enfermera escolar, para lo que ha propuesto la elaboración de una ley nacional que regule esta figura, así como la necesidad de desarrollar un diploma de acreditación avanzada que reconozca las competencias de estas profesionales.

"Las circunstancias que ocurren en el día a día de los centros escolares son tan variadas que evidentemente muchas veces se necesita una atención sanitaria, además con una respuesta urgente y rápida que la puede proporcionar la enfermera escolar", ha defendido el secretario general del CGE, Diego Ayuso, este miércoles durante una rueda de prensa.

El Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería registró en el año 2022 que los centros escolares en España contaban con cerca de 1.800 enfermeras, una cifra que ha crecido en los últimos años, ya que en 2025 se han alcanzado unas 2.929 enfermeras para ocho millones de alumnos. Pese a ello, consideran que es un número insuficiente en comparación con los países europeos.

"En la Unión Europea hay una media aproximada de 750 alumnos por cada enfermera escolar, mientras que en España hay 6.368 alumnos por enfermedad escolar. Por lo tanto, todavía tenemos mucho camino que recorrer. El ratio o la relación enfermera-alumno en nuestro país es todavía muy insuficiente", ha subrayado.

Desde el CGE aseguran que el objetivo, por el momento, no es alcanzar la media europea, sino que se vaya implementando de forma gradual esta figura. "Evidentemente no apostamos porque de repente lleguemos al ratio de Europa, igual que no aspiramos a tener 100.000 enfermeras más en nuestro país, es irreal. Una enfermera tarda cuatro años en formarse en el grado universitario, por lo tanto, hay que planificar hoy para tener resultados en cinco o diez años", ha explicado el secretario general del CGE.

Por ello, el Consejo pide la elaboración de una ley nacional para regular las competencias y la figura de la enfermería escolar, además del desarrollo de un diploma de acreditación para esta profesionales. "Pedimos a los políticos una regulación nacional para la que un diploma de acreditación en Enfermería Escolar es muy necesario, lo que definiría muy bien las competencias y el itinerario formativo que tiene que tener una enfermera para ejercer en un centro educativo", ha resaltado Ayuso.

En este sentido, el secretario general del CGE ha comunicado que ya han presentado al Ministerio de Sanidad su propuesta y que el objetivo es mantener una reunión de forma monográfica sobre la ley de enfermeras escolares.

"Apostamos por un modelo en el que las enfermeras dediquen toda su jornada en los centros educativos con un enfoque en promoción de la salud, prevención de las enfermedades y adquisición de hábitos de vida saludables", ha señalado Ayuso.

CANTABRIA SOLO CUENTA CON 4 ENFERMERAS ESCOLARES

Para el Consejo, los datos presentados reflejan que la figura de la enfermera escolar es insuficiente en muchas comunidades autónomas. Cantabria, por ejemplo, sólo cuenta con cuatro enfermeras por cada 89.787 alumnos; País Vasco tiene 10 enfermeras para 363.716 alumnos o Asturias que tiene siete enfermeras para 129.015 alumnos.

Comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña la figura de la enfermera escolar no es exclusiva en los centros educativos, sino que se trata de refuerzos esporádicos desde la Atención Primaria.

En este punto, Ayuso ha destacado el papel de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 1.000 enfermeras escolares: "La comunidad autónoma con mejor ratio es Madrid con 1.000 enfermeras. Hay que agradecer realmente que sí ha habido una apuesta más firme. Además, la contratación es 100% dedicada a la atención de niños en las escuelas, es decir no la contrata de Atención Primaria y dedica solo unas horas en los centros escolares".