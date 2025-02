El Consejo General de Enfermería pide crear "políticas reales" para evitar que las enfermeras se vayan a otros países

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) insta al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas a trabajar en "políticas reales" para evitar la fuga de enfermeras en busca de mejores condiciones, después de registrar durante 2024 unas 1.134 peticiones del certificado de buena conducta -documento que solicitan desde los países extranjeros para poder trabajar allí-, un 6,6 por ciento menos que los 1.214 que se solicitaron en 2023.

El Consejo advierte de que las solicitudes han aumentado casi un 300% con respecto a 2021, cuando un año después de la pandemia se registraron 288 peticiones. "Vemos como, aunque parece que empiezan a descender las peticiones, las ganas de marcharse todavía existen para nuestros compañeros y compañeras. Es conocido por todo el mundo que las enfermeras españolas son de las profesiones más demandadas fuera del territorio por su magnífica formación. Sabemos que esto es así y, a pesar de esto, dejamos que se vayan en busca de mejores condiciones", ha afirmado afirma el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

"Ha llegado el momento de solucionar un problema tan grave como este, valorar a las enfermeras, darles las condiciones laborales que merecen y evitar esta desazón que les hace marcharse", ha afirmado el presidente. Para Pérez, "debería estar prohibido" que se formase a las enfermeras de la forma en la que se hace en España para luego "desperdiciar ese talento y dejarlos marchar".

Tal y como se apunta desde la organización, a lo largo de los últimos años son muchas las enfermeras que han finalizado sus estudios para, directamente, marcharse a trabajar en otros países con mejores ofertas. Reino Unido, Francia o Noruega son algunos de los países que más enfermeras españolas demandan.

PLAN DE RETORNO

Ante el anuncio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de impulsar un plan estatal de retorno para españoles que deseen regresar, desde el CGE se aplaude la iniciativa, pero también se mantienen reticentes por cómo pueda funcionar en la profesión.

"Hablamos de un plan muy general, que no entra en detalle por profesiones. Tal y como hemos denunciado muchas veces desde el Consejo General de Enfermería, las condiciones de la profesión actualmente no siguen siendo las que se merece y, evidentemente, esto no hace que todas aquellas compañeras y compañeros que se han marchado vayan a querer volver", apunta Pérez.

"Aunque sería una noticia muy positiva porque en España se forman excelentes enfermeras y enfermeros, no nos queda más remedio que poner en duda que este plan pueda funcionar en esta profesión. Lo primero que hay que hacer es mejorar la situación actual de las enfermeras que ya están aquí, evitar la temporalidad, ofrecer contratos estables, reconocer la categoría profesional a la que pertenecen las enfermeras. Y luego, cuando eso suceda, podremos plantearnos que las enfermeras retornen a nuestro país. Mientras tanto, no podremos competir con países que de verdad valoran y remuneran su trabajo como se merece la profesión", ha explicado.

Por todo ello, desde el Consejo General de Enfermería piden a los Gobiernos central y autonómicos que se implementen medidas reales "que hagan atractivo volver a trabajar de enfermera en España, con incentivos y mejoras que hagan que las enfermeras dejen de marcharse".