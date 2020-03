Conoravirus.-Responsable de Salud Pública de Sanidad afirma que preocupa que Covid-19 "se pueda instalar" en la sociedad

BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha afirma do que la preocupación actual es que el coronarivus (Covid-19) "se pueda instalar en nuestra sociedad" y ha apuntado que se mantiene la fase de contención, a la espera de ver cómo evoluciona.

En declaraciones a Radio Euskadi, Aparicio ha explicado que las decisiones deben tomarse en función de los datos que se recogen a diario y ha recordado que, en estos momentos, son más de 160 los contagios distribuidos en prácticamente casi todas las comunidades autónomas del Estado. En la Comunidad Autómoma Vasca, por el momento, hay 13 casos positivos, y 220 personas en cuarentena. Más de un centenar de ellas son personal sanitario.

Según ha explicado la representante del Ministerio de Sanidad, también hay trabajadores sanitarios infectados, lo que preocupa "doblemente" porque se les necesita para "que estén disponibles al cien por cien para atender a la población y porque, además, están en contacto con personas vulnerables". "Ya tenemos un fallecido (en Valencia) y eso es lo que nos preocupa, que este virus se pueda instalar en nuestra sociedad", ha añadido.

En el caso de los niños, ha indicado que, "por su desarrollo inmune, no desarrollan la enfermedad, aunque puedan tener síntomas muy leves". "Todavía hay muchas cosas que estudiar, como esa respuesta que tienen los niños en su sistema de defensa, que es diferente al de las personas adultas, a las más mayores, y que, por eso, tienen una forma diferente de reaccionar", ha indicado. Por último, ha recordado que no se recomienda viajar a zonas determinadas de riesgo, "si no es imprescindible".