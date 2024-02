Se confirman nuevos beneficios de la cirugía bariátrica en personas obesas

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Según un nuevo estudio publicado en 'Journal of the American College of Cardiology' la cirugía bariátrica es más eficaz para controlar las tasas de hipertensión, o presión arterial alta, en personas con obesidad y presión arterial alta no controlada en comparación con los medicamentos para la presión arterial por sí solos.

Además, las personas que se sometieron a cirugía bariátrica tenían un IMC más bajo y tomaban menos medicamentos después de cinco años mientras mantenían niveles normales de presión arterial que aquellos que solo usaban medicamentos antihipertensivos.

Los investigadores de este estudio analizaron el impacto del tratamiento de la obesidad para reducir la presión arterial alta. Si bien existen nuevos medicamentos para tratar la obesidad, el cumplimiento a largo plazo de la medicación puede ser un desafío. Este estudio analiza la cirugía bariátrica como una mejor solución a largo plazo para controlar la obesidad y, como resultado, la presión arterial alta.

En concreto, el ensayo GATEWAY incluyó a 100 personas (el 76% de las cuales eran mujeres) que tenían un índice de masa corporal (IMC) de alrededor de 36,9 kg/m 2 . Todos los participantes tenían hipertensión y estaban usando al menos dos medicamentos. Se excluyeron personas con eventos cardiovasculares previos y diabetes tipo 2 mal controlada.

Los sujetos fueron asignados a bypass gástrico en Y de Roux con terapia médica o terapia medial sola y el resultado primario fue la reducción de al menos un 30 % de los medicamentos antihipertensivos mientras se mantenían los niveles de presión arterial por debajo de 140/90 mmHg a los cinco años.

A los cinco años, el IMC fue de 28,01 kg/m 2 para quienes recibieron cirugía bariátrica y de 36,40 kg/m 2 para quienes recibieron tratamiento médico únicamente. Las personas que se sometieron a cirugía bariátrica tuvieron una reducción del 80,7 % en la cantidad de medicamentos que tomaban en comparación con una reducción del 13,7 % en aquellos que solo usaban terapia médica. La remisión de la hipertensión, definida como presión arterial controlada sin medicamentos, fue del 46,9% en los que se sometieron a cirugía bariátrica en comparación con el 2,4% en los que recibieron terapia médica sola.

Estos resultados subrayan la importancia de abordar la obesidad para reducir las tasas de hipertensión.