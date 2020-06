Confirman el beneficio de la cirugía robótica frente a la cirugía laparoscópica en cáncer de recto y de páncreas distal

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos estudios comparativos del Instituto de Validación de la Eficiencia Clínica (IVEC), la plataforma de evaluación de tecnología sanitaria de la Fundación de Investigación HM Hospitales, han sido publicados recientemente poniendo en valor los beneficios que tiene para la salud del paciente un abordaje mediante cirugía robótica frente a la cirugía laparoscópica.

Sendos estudios muestran un ratio de coste-efectividad muy favorable a la hora de aplicar la cirugía robótica en el abordaje quirúrgico del cáncer de recto y cáncer de páncreas distal. Ambas comparativas se han desarrollado al analizar durante cuatro años las intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo por el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario HM Sanchinarro, liderado por el doctor Emilio Vicente y la doctora Yolanda Quijano, director y co-directora respectivamente de dicho equipo, y que también han contado con la colaboración de los cirujanos Riccardo Caruso y Valentina Ferri.

"Se ha considerado que el procedimiento pancreatectomía distal y el procedimiento resección rectal eran las indicaciones más adecuadas. En pacientes afectos de cáncer de páncreas distal y de cáncer de recto, el mayor coste de la aproximación robótica pone en duda si ese sobrecoste justifica su utilización. Es evidente que trabajos como estos contribuyen a modificar este pensamiento, permitiendo relacionar resultados en salud con sus costes asociados y valorar mediante herramientas fármaco-económicas la justificación del uso de ciertas técnicas", afirman el doctor Vicente y la doctora Quijano.

En concreto el primero de estos estudios, relativo al tratamiento quirúrgico del cáncer de recto, ha sido publicado en la revista 'Techniques in Coloproctology', y su principal conclusión demuestra mejores resultados en la salud del paciente un abordaje con cirugía robótica al ser esta una alternativa coste-efectiva frente a la considerada estándar, la cirugía laparoscópica.

Las conclusiones del estudio se obtuvieron gracias al análisis de los resultados clínicos obtenidos en 185 pacientes consecutivos intervenidos en el procedimiento denominado resección rectal desde febrero de 2014 hasta marzo de 2018. En las mismas se detalla que la aproximación robótica asocia menores complicaciones, principalmente en la tasa de reingreso hospitalario (4,9% en cirugía robótica frente a 12,5% en cirugía laparoscópica) y en la tasa de conversión a cirugía abierta por complicaciones quirúrgicas (3,7% en cirugía robótica frente a 12,5% en cirugía laparoscópica).

El segundo de los estudios ha sido publicado en la revista 'The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery', que además se ha convertido en el primer artículo de coste-efectividad en la comunidad científica que aporta datos de 'Real World Evidence' de calidad de vida y costes asociados del procedimiento pancreatectomía distal asistido por robot frente al procedimiento tradicional asistido por laparoscopia en el tratamiento del páncreas distal.

Las conclusiones del estudio se obtuvieron gracias al análisis de los resultados clínicos obtenidos en 59 pacientes intervenidos en el procedimiento denominado pancreatectomía distal desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2018. La cirugía robótica asocia una tasa de conversión a cirugía abierta de 3,22% frente al 17,85% de la cirugía laparoscópica, lo que limita las complicaciones relacionadas con la conversión a la cirugía tradicional. Además el estudio refleja que la estancia hospitalaria posterior a la cirugía fue claramente inferior en el grupo intervenido mediante asistencia robótica (8,8 vs 13,3 días).