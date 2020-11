La Comunitat realiza el primer transporte piloto con dron de material sanitario en España y el segundo europeo

Puig valora la aplicación de "toda la capacidad" de estos dispositivos en favor de una "mayor respuesta" y "servicio a la ciudadanía"

La Comunidad Valenciana ha acogido este lunes el primer transporte experimental de material sanitario con dron hecho en España dentro del entorno urbano y el segundo en Europa --tras Polonia--. Se trata del envío de diversos productos sanitarios realizado desde Feria Valencia, donde se encuentra el recinto que la Generalitat usa como almacén de este tipo de material ante la pandemia de la Covid-19, hasta el hospital Arnau de Vilanova de esta ciudad, un trayecto que se ha llevado a cabo en unos tres minutos.

Este proyecto, impulsado por el gobierno valenciano --con financiación de la Conselleria de Innovación-- y realizado por la Universitat Politècnica de València (UPV) en colaboración con diversas instituciones y empresas, es una de las iniciativas seleccionadas por la Llamada al Sistema Valenciano de la Innovación lanzada en marzo de 2020 para impulsar propuestas "novedosas" en la lucha contra la Covid-19.

El vuelo entre Feria Valencia y el hospital Arnau de Vilanova, en el que se ha trasladado un kit de primera intervención Covid --una mascarilla, guantes, gafas, buzo y un test rápido-- lo han completado otros dos. Para posibilitar los tres recorridos se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA), gestionado y coordinado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias en colaboración con la UPV.

El segundo de los vuelos ha transportado desde el hospital comarcal Francesc de Borja de Gandia (Valencia) hasta el centro de salud El Grau y la residencia de mayores Solimar Daimús diferente material sanitario y muestras biológicas, mientras que con el otro se ha llevado equipamiento desde el aeródromo de Siete Aguas (Valencia) a diferentes zonas rurales del entorno.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido el acto convocado para realizar el vuelo desde Feria Valencia junto a las conselleras de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual; la de Sanidad, Ana Barceló, y Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la delegada del Gobierno, Gloria Calero. Asimismo, han asistido el rector de la UPV, Francisco Mora; el director general de Feria València, Enrique Soto, y representantes de emergencias y cuerpos policiales entre otros.

Puig ha afirmado que la Comunitat Valenciana este a la vanguardia en el transporte de material sanitario y de emergencias, medicinas o muestras de laboratorio con drones y ha afirmado que esta es una propuesta "fundamental para el presente" que abre "una dimensión extraordinaria para toda la logística", al tiempo que ha resaltado las iniciativas que se pongan en marcha generar "una mayor capacidad de respuesta ante las emergencias".

En esta línea, ha valora la aplicación de "toda la capacidad" de los drones en favor de ese objetivo y del de "dar seguridad y servicio a la ciudadanía". El responsable autonómico ha agradecido a la Conselleria de Innovación su apuesta por "avanzar en proyectos" como este "muy maduros" tras años de trabajo y ha apuntado que la UPV "representa una vez más esa nueva frontera en la investigación".

A su vez, Ximo Puig ha estimado "fundamental la unión y la cooperación entre empresas, universidades y Generalitat", ha manifestado que pruebas como la de este lunes ayudar a ser "más ágiles, rápidos y eficientes" ante las necesidades y ha indicado que los drones ofrecen "un espacio absolutamente impresionante" para ello. Además, ha destacado que haya "empresas valencianas vanguardistas" implicadas en esta experiencia.

En este proyecto, en el que han intervenido más de cien personas de veinte instituciones y empresas, pone al alcance del sistema sanitario un nuevo modo de transporte que permite resolver necesidades logísticas de "forma rápida y fiable". La iniciativa está encabezada por el director de la Comisión de Drones de la UPV, Israel Quintanilla, que ha explicado cómo se realizaban estos vuelos piloto y detalles de la investigación que los ha hecho posible.

Quintanilla ha señalado que el objetivo es tener desarrollados los procedimientos para el 1 de enero de 2021, fecha en la cual entrará en vigor la normativa europea que regulará estos vuelos y el periodo de dos años de adaptación. Ha dicho que en el caso de la Comunitat Valenciana "hacer ya vuelos experimentales en entornos reales permite ser privilegiados en la aplicación" de dicha normativa.

Además de la rapidez de este transporte, el investigador ha resaltado que entre sus ventajas está también que no es necesario el contacto entre emisor y receptor, no depender de infraestructuras terrestres y no ser contaminante. Ha agregado que en vuelos como los de este lunes se pueden trasladar entre 5 y 9 kilogramos de material y ha avanzado que se estudia ya dentro del ámbito sanitario la posibilidad de transportar órganos para trasplantes.

En el proyecto también participa la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, con un software denominado SIGLO-CD, que permite controlar el espacio aéreo para detectar drones intrusos en la operación e, incluso, inhibirlos y bajarlos a tierra.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha participado en los vuelos demostrativos de esta jornada con la puesta en funcionamiento por primera vez de la nueva Unidad de Comunicaciones Avanzada SATCOM2, un soporte tecnológico avanzado de comunicación satelital capaz de recoger imágenes en tiempo real de hasta seis drones participantes en una emergencia, en este caso sanitaria.

Estos vuelos experimentales han podido seguirse a través de este sistema. Las imágenes que recoge se transmiten a la vez a la sala de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias para "una mayor y mejor información sobre la emergencia que esté teniendo lugar".

