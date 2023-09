La combinación de radiación con inmunoterapia es prometedora contra los tumores de cáncer de mama 'fríos'

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de Weill Cornell Medicine en Estados Unidos han descubierto que la radioterapia combinada con dos tipos de inmunoterapia (una que estimula las células T y otra que estimula las células dendríticas) puede controlar los tumores en modelos preclínicos de cáncer de mama triple negativo, un tipo de cáncer que suele ser resistente a la inmunoterapia, motivo por el que se denomina 'frío'

Los tumores 'fríos' o no inmunogénicos son aquellos en los que no hay células T, por lo que son resistente a la inmunoterapia. La inmunoterapia activa el propio sistema inmunológico del cuerpo para combatir el cáncer, pero no es eficaz para tumores "fríos" difíciles de tratar, como este. En estos casos se deben buscar nuevos tratamientos, aunque la radioterapia se ha combinado anteriormente con inmunoterapia de refuerzo de células T, rara vez logra eliminar los tumores fríos.

Este descubrimiento, que ha sido publicado en 'Nature Communications', forma parte de un estudio preclínico que ha encontrado que la activación de otro tipo de célula inmune llamada célula dendrítica, además de los otros dos enfoques, produjo un efecto sinérgico que provocó la regresión del tumor.

"Creo que esto es bastante emocionante. Hay mucho margen de mejora para ofrecer opciones terapéuticas más eficaces, especialmente para pacientes con tumores fríos", ha señalado la investigadora principal, la doctora Sandra Demaria, profesora de oncología radioterápica en Weill Cornell Medicine y patóloga en NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, quien realizó la investigación bajo los auspicios del Departamento de Oncología Radioterápica.

Los tumores 'fríos' a menudo se denominan fortalezas inexpugnables que no pueden ser infiltradas por las células T del sistema inmunológico, que atacan directamente a virus, bacterias y células cancerosas. Eso hace que sean difíciles de tratar con un fármaco de inmunoterapia llamado inhibidores de puntos de control. Los puntos de control son un mecanismo de seguridad de las células T que impiden que las células inmunitarias ataquen a las células sanas, pero algunos cánceres los utilizan para esconderse del sistema inmunitario. Quitar el freno a estos puntos de control con inhibidores permite que el sistema inmunológico encuentre y destruya las células cancerosas.

La investigación anterior del equipo ha explorado el uso de radioterapia para "calentar" tumores 'fríos'. La radiación mata directamente las células cancerosas y envía señales inflamatorias que atraen a las células T 'asesinas'. Si bien este enfoque activó el sistema inmunológico, las células T no pudieron superar la supresión inmunológica del tumor. También sabían por estudios anteriores que un inhibidor dirigido al punto de control CTLA4 podría combinarse con radiación para desencadenar una respuesta inmune más fuerte.

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron dos modelos preclínicos de cáncer de mama triple negativo, que es agresivo y difícil de tratar. Estos tumores son resistentes a la inmunoterapia y están poco infiltrados por células T. Si bien la combinación de radiación con inhibición de CTLA4 convirtió los tumores fríos en tumores inflamados por células T, esto no fue suficiente para reducir significativamente el tumor. También descubrieron que agregar un segundo punto de control que inhibía la inmunoterapia no mejoraba las respuestas tumorales.

A continuación, la doctora Demaría y sus colegas decidieron mirar más allá de las células T. Después, los investigadores exploraron formas de estimular las células dendríticas, parte de la primera línea de defensa del sistema inmunológico contra el cáncer y las infecciones. Las células dendríticas pueden fagocitar y digerir las células cancerosas y luego presentar los fragmentos (antígenos) a un ejército de células T. Esto activa las células T para que se dirijan específicamente al tumor.

Para ello, añadieron el agonista CD40, un anticuerpo que estimula las células dendríticas, además de la combinación de radioterapia e inhibidor de CTLA4. "Vimos una diferencia dramática. La mayoría de los tumores desaparecieron", señala la doctora Demaria, quien también es profesor de patología y medicina de laboratorio en Weill Cornell Medicine.

La terapia triple dio como resultado la eliminación completa o casi completa de los tumores objetivo, así como el control parcial de los tumores que no fueron el objetivo de la radiación. Sin embargo, advirtió que el enfoque no fue eficaz para eliminar las micrometástasis que se habían extendido a los pulmones, aunque mostró una mayor activación inmune en el área.

Este estudio es un buen recordatorio para mirar más allá de las células T en la inmunoterapia. "Creo que los inmunólogos de tumores se centran un poco en las células T. Las células T tienen muchos frenos, pero soltar varios frenos no ayuda cuando el motor no funciona correctamente. Debemos empezar a pensar más detenidamente en lo que falta y considerar a los socios de las células T", concluye Demaria, que también es miembro del Centro Oncológico Sandra y Edward Meyer de Weill Cornell Medicine.

La doctora Silvia Formenti, presidenta del departamento de oncología radioterápica y directora asociada de investigación traslacional del Meyer Cancer Center, Weill Cornell Medicine, y el equipo de investigación del cáncer de mama planean integrar estos prometedores hallazgos en un ensayo clínico para probar la combinación de radioterapia, agonista anti-CTLA4 y CD40 en pacientes con cáncer de mama metastásico.