El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid destina 15.000 euros a proyectos en España, Etiopía, Senegal y Camerún

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) ha donado durante el año 2019 alrededor de 15.000 euros a proyectos sociosanitarios de apoyo a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social en España, Etiopía, Senegal y Camerún, a través de sus aportaciones trimestrales del 0,7 por ciento de su presupuesto anual.

Así, a través de estas aportaciones, el CPFCM concedió algo más de 3.700 euros al trimestre a los proyectos 'Runners for Ethiopia' y 'Petits Detalls' de la asociación Across África; 'Be Mater, Me Mulier' y 'Luisa Farre' de la ONG Ser Madre, Ser Mujer; a los proyectos de Neonatología, Oftalmología y de Clínicas Móviles de la asociación Idiwaka, y a proyectos de asistencia sanitaria, aprendizaje de la lengua, protección humanitaria, asesoramiento laboral y jurídico, formación y promoción de la mujer de la asociación Karibu, Amigos del Pueblo Africano.

Las aportaciones del primer trimestre fueron destinadas a la asociación Across África que, a través de los proyectos 'Runners for Ethiopia' y 'Petits Detalls', ofrece recursos deportivos y sanitarios a jóvenes atletas etíopes sin recursos. Esta donación irá destinada a la formación de los fisioterapeutas encargados de tratar a los atletas, así como al personal deportivo tanto etíope como español.

La ONG Ser Madre, Ser Mujer fue la entidad que recibió las aportaciones del segundo trimestre, que destinó al tratamiento con fisioterapia obstétrica de más de 1.500 mujeres y niñas y a la formación de 500 matronas.

Esta ONG dedica recursos al tratamiento de mujeres y niñas en Senegal con dolor pélvico-genital causado por las secuelas de la mutilación genital, abusos sexuales, violaciones o cirugías, entre otros; así como a proporcionar información sobre educación sexual y reproductiva a niñas de entre 8 y 16 años en riesgo de exclusión.

Por otra parte, la asociación Idiwaka, responsable del proyecto de nutrición de niños hospitalizados en Camerún, recibió las donaciones de la Institución colegial en el tercer trimestre.

De esta forma, el donativo estará destinado al programa de nutrición puesto en marcha por esta organización a través del que tratan de mejorar la alimentación de los niños hospitalizados en el servicio de traumatología del Centre de Soins Notre Dame de La Santé en Camerún. Esta mejora en la alimentación persigue mejorar y facilitar el tratamiento y la recuperación de los niños ingresados en el hospital.

El CPFCM destinó las aportaciones del último trimestre a proyectos de promoción sociosanitaria para migrantes y refugiados africanos subsaharianos en situación de vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid de la asociación Karibu, Amigos del Pueblo Africano.

Con estas aportaciones, se contribuirá a mejorar la prestación de asistencia médica general y especializada a este grupo de población que, por sus condiciones de llegada y estancia, han quedado excluidos de la atención sanitaria pública o que no pueden permitirse un seguimiento apropiado de su tratamiento por falta de recursos económicos.

Con la concesión de estas ayudas, que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid realiza desde 1998, la Institución colegial reafirma su compromiso de apoyar a aquellos colectivos sociales más necesitados en los que la labor de la fisioterapia, así como de otras disciplinas sanitarias, puede ayudar a conseguir una mejora de la calidad de vida de las personas.