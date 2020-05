Colectivos trans de toda España piden a Sanidad soluciones para el desbastecimiento de sus fármacos

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones, colectivos y federaciones de personas trans de toda España han enviado una carta al Ministerio de Sanidad y a la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en la que solicitan soluciones el desabastecimiento de los fármacos de los que depende su salud.

"La Agencia Española del Medicamento no ha cumplido todo este tiempo con uno de sus fines, garantizar que ese desabastecimiento no se produce o que hay fármacos suficientes para sustituir a los mismos sin agravar o poner en peligro la salud de las personas que están en tratamiento, ya que los fármacos sustitutos a veces contienen otras sustancias excipientes o principios activos que no se pueden utilizar en todos los casos", han explicado.

Y es que, tal y como han recordado, las personas trans en tratamiento dependen de estas hormonas para preservar su salud, si bien cada vez les es "más difícil" hacerlo. Por ello, han pedido a Sanidad una solución "imperecedera en el tiempo", estudios pertinentes sobre la salud de las personas trans que están sujetas a estos tratamientos y sea incluida la indicación terapéutica de los fármacos en personas trans.

Además, han solicitado la creación de un órgano para intercambiar la información entre los distintos profesionales especialistas sanitarios que llevan y vigilan el tratamiento hormonal de las personas trans en las distintas instituciones públicas.

"Los tratamientos médicos de las personas trans, no son una cuestión estética, ni cosmética, responden a la salud y esta es un bien universal y constitucional, es hora de que el estado subsane esta situación y se garantice este derecho para las personas trans", ha zanjado la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.