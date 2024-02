COCEMFE pide al Gobierno garantizar el acceso a las bolsas de orina y de ostomía ante la alerta de desabastecimiento

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad solicitando que se pongan en marcha medidas urgentes destinadas a evitar el posible desabastecimiento de bolsas de orina o de ostomía ante la rotura de stock del mayor fabricante mundial de este tipo de productos.

Según COCEMFE, las bolsas de orina o de ostomía son productos vitales de uso diario y permanente para más de 200.000 personas con discapacidad física y orgánica en España con dificultades para controlar sus esfínteres, para aquellas personas que consecuencia de su discapacidad encuentran dificultades para acceder a los baños con facilidad debido a barreras físicas o para aquellas personas que debido a una enfermedad que afecta al aparato digestivo o al aparato urinario tienen una ostomía para excretar orina y/o heces.

"Muchas personas no pueden vivir sin bolsas de orina o de ostomía, por lo que es urgente garantizar la disponibilidad de estos productos a todas las personas que las necesitan en nuestro país porque no solo está en riesgo su calidad de vida y autonomía personal, sino también su salud", ha afirmado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

Una exposición prolongada a la orina o heces, aparte de provocar un enorme malestar, incomodidad y dolor, conlleva graves complicaciones como infecciones del tracto urinario e irritación y úlceras en la piel.

"Las bolsas de orina son absolutamente imprescindibles para muchas personas con discapacidad y, en este sentido, pedimos al Gobierno que adopte urgentemente todas las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento y garantizar la salud y la vida independiente de nuestro grupo social", ha manifestado Queiruga.

En este sentido, COCEMFE advierte de que no todas las bolsas se adaptan a todas las personas y no son intercambiables. "Por ejemplo, las personas con una ostomía que necesitan dispositivos para evacuar heces y/u orina, requieren pasar por un prolongado proceso en el que intervienen diferentes profesionales sanitarios con el objetivo de que cada persona disponga del dispositivo que se adecúe a su situación específica. Por tanto, cualquier cambio de dispositivo no se puede realizar en un corto periodo de tiempo y requerirá al menos entre uno y dos meses en cada persona", asegura la confederación.

Por estos motivos, COCEMFE y su movimiento asociativo ofrece su colaboración al Ministerio de Sanidad para que las medidas a adoptar respondan a las necesidades de las personas con discapacidad y enfermedades crónicas y, junto a profesionales sanitarios y todos los agentes implicados, se encuentren soluciones para las diferentes situaciones de cada persona, especialmente de las más vulnerables.