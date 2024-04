La Clínica López Ibor pone en marcha una nueva tecnología para tratar la depresión mayor persistente

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Clínica López Ibor ha informado que ha puesto en marcha una avanzada tecnología de estimulación magnética transcraneal profunda (EMTp) para tratar la depresión mayor persistente y otros trastornos neuropsiquiátricos.

Esta tecnología, utilizando el sistema 'BrainsWay Deep TMS', "representa un nuevo horizonte en el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos, especialmente la depresión mayor resistente, muy frecuente en la actualidad", según señalan desde la Clínica.

La psiquiatra y líder de la nueva Unidad para la Recuperación de la Depresión Resistente (Redepres) en la Clínica López Ibor, Sully Bolaño, ha explicado que EMTp ofrece una solución prometedora para pacientes que no han encontrado alivio con tratamientos convencionales como medicamentos antidepresivos o psicoterapia. Además, apunta, esta técnica revolucionaria destaca por su capacidad para alcanzar áreas cerebrales profundas y extensas que no son accesibles con métodos no invasivos convencionales.

DEPRESIÓN MAYOR RESISTENTE

Cada año, España enfrenta la llegada de 44.000 nuevos casos de depresión resistente, desafiando los tratamientos convencionales, según un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva.

Los expertos identifican que las experiencias adversas vividas durante la niñez y adolescencia emergen como factores predisponentes a episodios depresivos en la edad adulta. En la vanguardia de la lucha contra este fenómeno.

"La complejidad de abordar esta enfermedad, que afecta a más de dos millones de personas en España. La depresión crónica, capaz de extenderse a lo largo de décadas, requiere enfoques terapéuticos innovadores", ha indicado Bolaño.

Aunque la genética desempeña un papel en esta variante de depresión, los factores ambientales como el estrés laboral o los duelos también desencadenan la enfermedad.

FUNCIONAMIENTO DE LA EMTp

La EMTp se basa en la aplicación de campos electromagnéticos a través de bobinas H-Coil patentadas, que estimulan áreas específicas del cerebro relacionadas con el estado de ánimo y el comportamiento. Esta estimulación profunda y precisa puede tener efectos significativos y duraderos en la actividad neuronal, lo que se traduce en mejoras sustanciales en los síntomas de depresión y otros trastornos.

Las sesiones suelen durar entre 20 y 30 minutos, realizándose regularmente (generalmente cinco veces por semana durante varias semanas). La duración total del tratamiento varía según la condición clínica y la respuesta del paciente, oscilando entre cuatro y nueve semanas en muchos casos.

"Gracias a esta nueva técnica se puede ofrecer a los pacientes una terapia de vanguardia que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos. La EMTp representa un paso adelante en nuestra búsqueda constante de opciones terapéuticas innovadoras y orientadas a resultados", ha afirmado la experta.

Además de la depresión mayor resistente, la EMTp también se utiliza con éxito en el tratamiento de trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la adicción al tabaco, el trastorno bipolar, el Parkinson, entre otros.