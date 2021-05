Subida leve de la población dispuesta a vacunarse, más del 85% frente al 6% que la rechaza

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El 85,4 por ciento de la población española está dispuesta a vacunarse contra la COVID-19 cuando llegue su turno, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mayo, que ve una leve subida respecto al porcentaje registrado el pasado mes (82,8%).

Mientras, los que se niegan a vacunarse se mantienen en el 6 por ciento (6,2% fue el dato del mes pasado). Entre estos últimos, bajan más de 9 puntos los que no se fían (25,3%) y se mantienen los que tienen miedo a los efectos secundarios (25,3%). Asimismo, los que no piensan vacunarse por creen que son ineficaces sube 3 puntos, pasando del 5 por ciento al 8,7%; sube del 3,1 por ciento al 4,4 por ciento los que son contrarios a todas las vacunas en general y los que niegan la Covid-19 que no llegan al 1 por ciento (0,7%) -el mes pasado eran el 2,8 por ciento-.

Respecto al motivo por el que no se vacunarían de forma inmediata, sube la población prefiere esperar a ver cómo funcionan, del 3,5 por ciento al 7,7%. También sube del 3,7 al 4,2 por ciento los que señalan la falta de garantías: pocos ensayos, prematura, falta de análisis, etc; se mantiene en un 3,7 por ciento los que no lo van a hacer por tener alergias, otras enfermedades o tratamientos, lactancia, embarazo, etc.

Según la encuesta, realizada entre el 4 y el 13 de mayo a 3.814 ciudadanos, el 37,7% del total de los encuestado han afirmado haber pasado ya por la vacunación, un porcentaje elevado con respecto a abril que era un 15 por ciento de población vacunada. Teniendo en cuenta a esta población en el total de los encuestados, el 53,2% afirmaba que se vacunará, el 31,7% manifestaba haber pasado ya por la vacunación y el 3,7 afirmó no querer vacunarse.