Cirujano advierte del peligro de las cirugías bariátricas en el extranjero por la escasa calidad y seguridad médica

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El doctor y director del Centro Laparoscópico Ballesta (CLB), Carlos Ballesta, ha advertido del peligro que conlleva realizarse cirugías bariátricas en el extranjero al ser más barato que en España, lo que puede desentrañar en enfermedades, como insuficiencia renal o pérdida de visión, debido a la escasa seguridad médica y controles de calidad existentes en países como Turquía.

El experto ha señalado que, en primer lugar, otros países "no hacen la cirugía que deberían hacer y cobran otra distinta de la que figura en el informe, lo que complica aún más, el diagnóstico en España" y, además, alerta que estas operaciones pueden causar complicaciones de salud y en algunos países no se puede reclamar nada.

Por ello, Ballesta ha ensalzado la importancia de ponerse en manos de buenos profesionales, ya que ha asegurado que en su centro se producen diversas reintervenciones para "arreglar los desastres causados por estas primeras cirugías". "Cada quince días llevo a cabo una de estas operaciones. Tuve un caso de una paciente que se estaba quedando ciega y no lo sabía, no distinguía los colores. Hablamos de casos graves donde desarrollan problemas nuevos que antes no tenían y no todos tienen solución: algunos son reversibles y otros no, depende del caso que sea", ha precisado.

En España, según el doctor, se está tratando de adaptar los precios de estas cirugías para combatir este problema. "Estamos

hablando de una horquilla de hasta un 30 por ciento para disminuir el precio, pero es imposible ir más allá: hay que pagar a los clínicos, comprar el material adecuado, etc", ha explicado.