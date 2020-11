La cirugía está viviendo "momentos emocionantes" por la implementación de la robótica y la llegada del 'big data'

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Cirugía ha afirmado, durante el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía, que la especialidad está viviendo "momentos emocionantes" por la implementación real de aspectos como la robótica y la cirugía guiada por la imagen; además de la llegada de la inteligencia artificial y 'el big data', "que tendrán influencia en la toma de decisiones en quirófanos, en la formación y en la seguridad de los procedimientos quirúrgicos".

Así, en este encuentro se han analizado los aspectos más importantes de la innovación en cirugía: la robótica, la estandarización de los procedimientos y la cirugía guiada por la imagen, que incluye la planificación prequirúrgica en modelos 3D, la navegación intraoperatoria y la cirugía guiada por trazadores están permitiendo una cirugía mucho más segura y más individualizada para los pacientes.

LA CIRUGÍA HEPATOBILIOPANCREÁTICA

La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB) de la AEC ha abordado temas como la ciugía HPB en el anciano, qué terapias son efectivas en lesiones hepáticas y la reconstrucción 3D en este tipo de cirugía, entre otros.

En opinión del coordinador de la Sección HPB de la AEC, el doctor Miguel Ángel Gómez Bravo "en esta reunión y mediante la participación de expertos nacionales en el ámbito de la cirugía HPB, hemos querido compartir los aspectos de mayor interés y complejidad que han sufrido cambios en los últimos años".

Las innovaciones tecnológicas en materia de cirugía endocrina y en cirugía mínimamente invasiva han sido uno de los temas más tratados en esta reunión, así como las últimas novedades en el tratamiento multidisciplinar en cirugía esofagogástrica. También se han debatido los temas que más controversia están generando en patología de la mama.

Por otro lado, el transplante de órganos en el paciente oncológico, la situación actual y la evidencia científica en coloproctología y la cirugía de pared abdominal en pacientes con obesidad mórbida, han sido otros de los temas abordados en este encuentro, además del reto quirúrgico que suponen los sarcomas, un tema planteado por cirujanos expertos nacionales e internacionales.

La implementación de la técnica HIPEC y la necesidad de actividad investigadora en el campo de la cirugía de citorreducción, han sido los temas principales de las mesas y ponencias del Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal. Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro por parte de la Sección de Cirugía Vascular fue la aplicación de un algoritmo diagnóstico terapeútico adecuado que permita disminuir la morbimortalidad de la isquemia mesentérica aguda.

Por otro lado, se han dado a conocer los aspectos "más ocultos" de esta profesión, según los ponentes, tales como la creación de un gran equipo de cirujanos y cómo afectan emocionalmente al cirujano sus propias complicaciones.

Además, los ponentes han recordado que, desde la irrupción de la pandemia en España, la mayoría de las misiones de cooperación humanitaria se han visto suspendidas. Muchas de las organizaciones, como la AEC, siguen ayudando mediante envíos de material y dinero e implicándose a distancia y preparando equipos para acudir a esas partes del mundo en cunato sea posible volver a viajar.

Por otro lado, en cuanto a la continua formación de los cirujanos, el jefe de la Sección de Cirugía Torácica de la AEC, el doctor José Ramón Jarabo Sarceda, ha afirmado que "las grandes crisis y los grandes retos, nos exigen respuestas imaginativas y nos obligan a innovar; la Covid nos está haciendo aprender".

Por ello, un tema que se ha repetido en numerosas ocasiones durante todo el congreso ha sido la importancia de la continua formación de los cirujanos. Por su parte, el Jefe de la Sección de HPB de la AEC, el doctor Miguel Ángel Gómez Bravo, considera que la cirugía "exige un entrenamiento con programas de formación como el que ofrece la AEC, donde se contemplen actividades pioneras que aporten visibilidad a los cambios ocurridos en los últimos años, con el objetivo de aportar beneficios a nuestros pacientes".

EL ABORDAJE DE LA INFECCIÓN EN CIRUGÍA

Por otro lado, la Sección de Infección Quirúrgica de la AEC ha expuesto cómo la transformación digital está afectando a las diferentes maneras de abordar la infección en cirugía, desde el uso de aplicaciones a la implementación de machine learning e inteligencia artificial. Además, el Grupo de Rehabilitación ha presentado una 'app' que agiliza la comunicación entre pacientes y médicos.

Además, la AEC ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2020 a los dos mejores trabajos de cirugía publicados durante 2019 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido concedido al trabajo 'Normothermic regional perfusión vs. Super-rapidrecovery in controlled donation after circulatorydeath liver transplantation', de Amelia J. Hessheimer, Elisabeth Coll, Ferrán Torres, Beatriz Domínguez-Gil, Víctor Sánchez Turrión y Constantino Fondevila, publicado en 'Journal of Hepatology', sobre la experiencia nacional con trasplante hepático, utilizando injertos procedentes de donantes en asistolia controlada.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo 'Does the Artery-first Approach Improve the Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy? A Multicenter, Randomized, Controlled Trial', realizado por Luis Sabater, Esteban Cugat, Alejandro Serrablo, Gonzalo Suarez-Artacho, Luis Diez-Valladares, Julio Santoyo-Santoyo, Elena Martin-Perez, Fabio Ausania, Santiago Lopez-Ben, Jose Maria Jover-Navalon, Marina Garces-Albir, Maria Isabel Garcia-Domingo, Mario Serradilla, Elia Perez-Aguirre, Belinda Sanchez-Perez, Marcello Di Martino, Paula Senra-del-Rio, Laia Falgueras-Verdaguer, Alberto Carabias, Mari Carmen Gomez-Mateo, Antonio Ferrandez, Dimitri Dorcaratto, Elena Munoz-Forner, Constantino Fondevila, y Javier Padillo, y publicado en 'Annals of Surgery', que recoge los resultados del ensayo multicéntrico, randomizado y controlado sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas resecable.