La cirugía bariátrica puede ayudar a tratar el hígado graso no alcohólico

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cirugía bariátrica puede ser un tratamiento efectivo para la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD), según un nuevo estudio que publica el 'Journal of the Endocrine Society'.

El estudio comparó tres tipos de cirugía bariátrica o de pérdida de peso: manga gástrica, banda gástrica y derivación gástrica. "Creemos que el bypass gástrico puede ser la mejor opción quirúrgica en estos pacientes", asegura la investigadora principal Marta Borges-Canha, del Centro Hospitalar Universitário de São João, en Oporto.

La enfermedad del hígado graso no alcohólico es una condición en la cual el exceso de grasa se almacena en el hígado, sin que esté causada por el consumo excesivo de alcohol. Generalmente no causa síntomas y se encuentra con mayor frecuencia cuando los análisis de sangre indican enzimas hepáticas elevadas.

Es más común en personas que tienen ciertas afecciones, como la obesidad y otras relacionadas, como la diabetes tipo 2. Los investigadores han encontrado que la padecen entre el 40% y el 80% de las personas que tienen diabetes tipo 2 y entre el 30% y el 90% de las personas obesas.

Cuando la grasa se acumula en el hígado y causa inflamación y daño, se conoce como esteatohepatitis no alcohólica (NASH), que puede provocar cicatrices en el hígado, una afección potencialmente mortal llamada cirrosis.

"La enfermedad del hígado graso no alcohólico stá fuertemente asociada con la obesidad, y la prevalencia de ambas enfermedades está aumentando notablemente --alerta Borges-Canha--. Existe una preocupante falta de opciones de tratamiento efectivas y no se han aprobado medicamentos para ella. El tratamiento actual recomendado es la pérdida de peso, que puede reducir la grasa en el hígado, la inflamación y la fibrosis o las cicatrices".

El nuevo estudio evaluó los efectos de la cirugía bariátrica sobre la función hepática y los indicadores de inflamación y cicatrización del hígado.

Los investigadores incluyeron a 1.995 pacientes con obesidad mórbida que se sometieron a cirugía bariátrica entre enero de 2010 y julio de 2018. Su edad promedio era de 43 años y el 85,8% eran mujeres.

Un año después de la cirugía, los pacientes tuvieron una disminución significativa en las enzimas hepáticas. Otros indicadores de enfermedad del hígado graso, incluido el Índice de hígado graso (FLI), disminuyeron notablemente después de un año. Es un algoritmo que predice la esteatosis hepática o la deposición de grasa. Se basa en la circunferencia de la cintura, el índice de masa corporal y los niveles de triglicéridos y una enzima que se encuentra en el hígado llamada gamma-glutamiltransferasa.

Otra medida de la enfermedad del hígado graso, llamada puntuación BARD, también disminuyó notablemente. El puntaje BARD predice la cicatrización del hígado. Se calcula utilizando la relación de dos enzimas hepáticas, el índice de masa corporal y la presencia de diabetes.

La manga gástrica se asoció con una mayor reducción de las enzimas hepáticas y FLI y BARD en comparación con la banda gástrica. Sin embargo, la manga gástrica condujo a una reducción menor de FLI y BARD en comparación con la cirugía de bypass gástrico.