El CGE critica que solo hay 200 enfermeros educadores en diabetes para atender a los 6 millones de afectados

Publicado 14/11/2019 17:41:11 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha criticado, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que en España apenas hay 200 enfermeros educadores en esta enfermedad para atender a una población de más de 6 millones de pacientes. Para los enfermeros, esta es una cifra "insuficiente".

Por ello, reclaman aumentar el número tanto de esta figura como de los enfermeros escolares, a través de la contratación a tiempo completo en todos los centros educativos para "frenar el ascenso de la enfermedad y mejorar su control".

"Los pacientes con diabetes pueden llevar una vida normal, pero para ello es preciso que la enfermedad esté controlada y eso solo se consigue con la intervención de un profesional específicamente formado que pueda dedicarle el tiempo necesario para explicarle cuestiones clave para su día a día relacionadas con la medicación, pautas alimentarias o ejercicio físico", ha defendido el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

En esta misma línea, el presidente de la Federación Española de Diabetes (Fede), Andoni Lorenzo, también ha demandado "más enfermeros educadores en diabetes". "El manejo de la diabetes se basa en tres conceptos: la medicación, el ejercicio y la alimentación. Podemos tener la mejor medicación y el mejor médico, pero si no tenemos una educación y no nos enseñan cómo administrarnos la medicina, cuáles son los alimentos más y menos saludables, cuál es el ejercicio que más nos conviene, no sirve de nada y para esto hace falta un enfermero que nos dedique tiempo", ha reivindicado.

A esta situación, se suma que cada vez hay un mayor número de niños con diabetes tipo 1 y esto supone una responsabilidad para los profesores que "ni deben ni tienen por qué asumir". "No podemos dejar en manos de los profesores cuestiones relacionadas con el cuidado y la salud de los niños, sus competencias son otras y no podemos pretender que asuman unas funciones para la que no están preparados y que conllevan tanta responsabilidad. No es justo ni para los profesores ni para los niños y sus familias", han argumentado.

En este sentido, se ha manifestado la vicepresidenta del CGE, Pilar Fernández, que ha hablado incluso de "discriminación": "Para asegurar el correcto cuidado y atención de estos niños durante su estancia en el colegio es imprescindible que haya enfermeros escolares. Además, debemos tener en cuenta que no hablamos solo de niños con diabetes, sino de niños con muchas otras patologías que pueden requerir una atención específica y no contemplarla supone no sólo una discriminación frente al resto sino un acto de irresponsabilidad", ha concluido.