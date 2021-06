El CGCFE reivindica la consolidación del papel de la Fisioterapia en Atención Temprana

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) afirma que son una de las disciplinas en las que se sustenta la Atención temprana (AT), "siendo el fisioterapeuta un componente activo y fundamental en los equipos de intervención, para comprender la problemática del menor, considerando sus capacidades y su entorno".

A pesar de la importancia de la AT, sigue habiendo importantes diferencias de intervención entre las diferentes Comunidades Autónomas", señalan en una nota, donde recuerdan que los objetivos de la AT son reducir los efectos de diversos trastornos, optimizar el desarrollo y autonomía de los niños, reducir posibles efectos secundarios, cubrir las necesidades de la familia y el menor, así como garantizar una atención individualizada e integral, entre otros.

Los diagnósticos son amplios y permiten englobar alteraciones en el desarrollo psicomotor, afectaciones motoras degenerativas o no degenerativas, afecciones respiratorias, etc. El fisioterapeuta colabora activamente junto con otros profesionales (psicólogos, logopedas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etc.), puesto que la coordinación entre disciplinas es fundamental para garantizar el éxito de la intervención.

"La figura del fisioterapeuta en AT debe seguir consolidándose, como profesional de la salud que diagnostica desde una vertiente funcional, promueve la adquisición y desarrollo de actividades funcionales, fortalece las competencias de los padres y favorece la integración de los niños. Además, el fisioterapeuta asume, en muchas ocasiones, un rol de liderazgo, gestión y dirección, sin olvidar su labor investigadora", advierten.