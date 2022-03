El Centro Oncológico Clara Campal HM CIOCC atendió a 3.820 nuevos pacientes en 2021, un 16% más que en 2020

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC ha atendido a un total de 3.820 nuevos pacientes en 2021, un 16 por ciento más que en 2020, siendo su sede de Madrid la que ha atendido a mayor número (3.368), seguida de Barcelona (242) y Galicia (210).

En referencia a las consultas y tratamientos, el pasado año se realizaron un total de 45.978 y 15.985, respectivamente. Asimismo, la demanda del Consejo Genético Oncológico, que determina si la herencia genética tiene un papel importante en el desarrollo de un determinado tumor y estima el riesgo para el propio paciente y su familia, ha aumentado más del 50 por ciento, alcanzando más de un centenar de peticiones.

Este tipo de consulta representa, actualmente, el 3 por ciento de la actividad asistencial global de HM CIOCC, pero se estima que a medida que las investigaciones aporten más información, la demanda seguirá incrementándose durante los próximos años.

Entre los casos nuevos, a lo largo de 2021, el 92 por ciento correspondió al diagnóstico y tratamiento de personas con tumores sólidos, mientras que el 8 por ciento fueron personas con tumores oncohematológicos. Así, los casos de pacientes con digestivos han sido los que han experimentado un mayor aumento, convirtiéndose con un 32 por ciento en el tipo de cáncer más tratado, por delante del de mama (27%), el genitourinario (19%) y el de pulmón (11%).

TRABAJO EN RED

El doctor Joan Albanell, director de HM CIOCC Barcelona, señala que uno de los valores diferenciales de HM CIOCC Barcelona desde que iniciara su actividad en 2019 es que "los pacientes son tratados de manera integral y personalizada, siendo atendidos por los diferentes especialistas que integran los comités específicos de cada tipo de tumor".

En este sentido, el doctor Jordi Remón, coordinador de oncología de HM CIOCC Barcelona, añade que "la red de centros de HM Hospitales tiene como una de sus competencias más destacadas el saber llevar a cabo proyectos de investigación clínica conjunta y la capacidad de hacer una valoración multidisciplinar de los pacientes con diferentes especialistas nacionales expertos en las diversas disciplinas".

Por su parte, la doctora Teresa Curiel, directora de HM CIOCC Galicia, también valora muy positivamente el trabajo multidisciplinar que se realiza en el grupo y se congratula de "haber recuperado e incluso mejorado la actividad asistencial de antes de la pandemia".

INVESTIGACIÓN DE ALTO NIVEL

Una de las principales características de HM CIOCC es su intensa actividad investigadora y científica, lo que es posible gracias a que todas sus unidades están inmersas en estudios clínicos de alto nivel y que se trasladan en tiempo real a sus pacientes, lo que tradicionalmente se conoce como investigación traslacional.

En ese sentido, a lo largo de 2021, los oncólogos e investigadores de

HM CIOCC han estado involucrados en 227 ensayos clínicos en los que han tomado parte más de 800 pacientes. Se trata de una cifra histórica no alcanzada antes en lo referente a estudios abiertos.

De este modo, la investigación en oncología ha supuesto casi el 80 por ciento del total de estudios realizados en el seno del grupo el pasado año. En este sentido, el doctor José María Castellano, director científico de la Fundación de Investigación HM Hospitales, indica que "se han llevado a cabo 110 ensayos en Fase I y, por otro lado, 117 en fases II/III".

En cuanto a las áreas en las que se han llevado a cabo dichos estudios han sido en cabeza y cuello, mama, digestivo, genitourinario, ovario, próstata, pulmón y hematología.

La destacada inversión llevada a cabo en actividad investigadora recoge sus frutos en el número y relevancia de las publicaciones científicas conseguidas, otro de los datos relevantes que indican el impacto de una institución investigadora.

En este ámbito, los profesionales de HM CIOCC suman un total de 51 publicaciones, entre las que destaca la del doctor Cubillo en 'The New England Journal of Medicine' con los resultados del estudio oncológico 'COVACTA'.

Este trabajo, que ha contado con la participación de 62 hospitales de Europa y América del Norte, evidencia que la utilización de 'Tocilizumab', un fármaco de uso oncológico, en pacientes ingresados por neumonía por COVID-19 con bajos niveles de oxígeno y con parámetros analíticos de inflamación elevados, aumenta la supervivencia y reduce de la posibilidad de ingreso en UCI.

Otra publicación relevante es la de la participación del jefe de la Unidad de Tumores Ginecológicos y Genitourinarios y director del Laboratorio de Innovación en Cáncer de HM CIOCC, el doctor Jesús García-Donas, en un ensayo clínico que demuestra que la administración de 'Rucaparib' mejora la supervivencia y retrasa la progresión de la enfermedad en pacientes con cáncer de ovario avanzado.

Este resultado, publicado en 'The Lancet Oncology', supone un gran paso para la utilización de terapias 'diana' en el tratamiento de este tipo de tumores. El director científico de la Fundación de Investigación de HM Hospitales, el doctor José María Castellano, asegura que "el aumento del número de publicaciones de nuestros profesionales y la relevancia que tienen sus trabajos está estrechamente relacionado con la cada vez mayor actividad investigadora que se desarrolla en el Grupo".

DIAGNÓSTICO PRECOZ

Por otro lado, HM CIOCC ha instaurado un novedoso programa de detección precoz de cáncer de pulmón dirigido especialmente a las personas asintomáticas con factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. El objetivo es identificar a aquellas personas que se encuentran en este proceso oncológico en un estadio inicial.

El doctor Cubillo opina que "tan importante es el tratamiento como detectar la enfermedad muy tempranamente porque antes puede abordarse y aumentar las probabilidades de curación" y añade que "muy pronto tendremos novedades en este sentido en forma de pruebas moleculares disponibles en HM CIOCC para el diagnóstico hipertemprano de los tumores con el objetivo de aumentar aún más los índices de curación".