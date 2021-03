El Centro de Neurología Avanzada (CNA) activa un servicio para combatir secuelas neurológicas y cognitivas del Covid-19

Falta de atención y concentración, fallos de memoria, ansiedad o depresión son algunos de los principales problemas derivados del coronavirus

El servicio de neurología, neuropsiquiatría y neuropsicología del Centro de Neurología Avanzada (CNA) ha activado un servicio multidisciplinar desde donde combatir los efectos secundarios en pacientes que se han visto afectados por el Covid-19. Se trata de una iniciativa que la directiva del CNA ha valorado como necesaria "debido al incremento en nuestras consultas de pacientes con secuelas derivadas del coronavirus". Este servicio se presta tanto en las sedes de Sevilla y Huelva como en las de Cádiz y Málaga.

Según un estudio del Hospital Gregorio Marañón realizado durante la primera ola de la pandemia, unos 10.000 pacientes Covid han experimentado algún daño neurológico durante la enfermedad; lo que supone algo menos del 3 por ciento de los pacientes hospitalizados.

Ante la necesidad de dar una atención integral a estos pacientes, la directiva del Centro de Neurología Avanzada ha considerado fundamental la puesta en marcha de esta consulta multidisciplinar, capaz de evaluar y calificar las posibles secuelas cognitivas y neuropsiquiátricas de estos pacientes y asociarlas con marcadores inflamatorios y de daño cerebral.

Para ello y según el Neurólogo del CNA, Juan Uranga, es necesario definir un protocolo diagnóstico y terapéutico de forma precoz. "Los profesionales del CNA debemos estar atentos y observar al paciente cuando concluya el momento agudo de la infección, algunas personas que llegan a nuestras consultas van a tener el impacto neurológico producido por la infección del coronavirus y, ante ello, el diagnóstico preventivo es clave para evitar secuelas crónicas y para conseguir la mejor evolución para el paciente", ha explicado Uranga.

Según los especialistas de este centro, el proceso de infección por el virus SARS-Cov-2 conlleva "complicaciones neurológicas que se presentan fundamentalmente con cuadros de ansiedad, depresión, dificultad para concentrarse, alteración de la memoria, trastornos del sueño, pérdida de memoria, encefalopatía, neuropatías, cefaleas, falta de concentración, confusión, pérdida de olfato, ictus e incluso, desmotivación para continuar con la vida diaria".

Es decir, "el Covid-19 puede dar lugar a una situación de deterioro cognitivo que llega a ser clínicamente relevante y limitante en personas predispuestas, y que puede incidir especialmente en el colectivo de personas mayores sesenta y cinco años en adelante", han puntualizado desde el CNA.

Asimismo, en el Centro de Neurología Avanzada han detectado déficits cognitivos y trastornos afectivos significativos en pacientes jóvenes sin patologías previas que han sufrido daño neurológico por Sars-Cov2. Unas patologías que, según la neuropsicóloga Guadalupe Corrales, "están limitando su vida personal, social y laboral incluso hasta ocho meses después de haber pasado la enfermedad aguda".

DECÁLOGO

Por este motivo, desde el CNA también se ha desarrollado un decálogo de ejercicios claves con técnicas de estimulación cognitiva, para combatir la evolución de las secuelas. La especialista ha explicado que "las alteraciones cognitivas causan ansiedad en las personas debido a que aunque aparentemente están recuperadas, un elevado porcentaje de ellas no rinden en su vida diaria, ni en los estudios ni cuando se reincorporan al trabajo porque no consiguen concentrarse lo suficiente. Eso les lleva a sentir que no rinden como antes y les genera mayor ansiedad, además de temor de perder su puesto de trabajo".

Por ello, las recomendaciones que propone este equipo multidisciplinar del CNA tratan de conseguir "estimular la atención, ejercitar la memoria inmediata y fomentar el lenguaje a través de ejercicios fáciles como repetir la lista de la compra, jugar a las palabras encadenadas o reproducir lo que hemos escuchado en la televisión".

Siguiendo las pautas sugeridas se combate el avance de la patología, para ello los miembros de este equipo aseguran que "llevar a cabo estas tareas durante el día ayudará al adecuado funcionamiento cognitivo, aunque es importante que ante dificultades persistentes se visite a un profesional que pueda valorar y definir un abordaje personalizado".

Con la puesta en marcha de esta consulta para pacientes con secuelas neurológicas producidas por el virus SARS-Cov-2, los profesionales esperan conocer el alcance y duración de estas secuelas. Un servicio especializado que está en activo tanto en la sede principal del Centro de Neurología Avanzado (CNA) en Sevilla como en las sedes de Huelva, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Málaga, con consultas y seguimiento personalizado y al servicio del paciente.