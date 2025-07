Cataluña impulsa el "primer" banco público de microbiota fecal en España

Permitirá el trasplante de microbiota fecal a unos 200 pacientes anuales

La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha el Banc de Microbiota Fecal de Catalunya, "primer" banco público de estas características en España para tratar infecciones intestinales graves y que permitirá el trasplante de microbiota fecal a unos 200 pacientes anuales.

En rueda de prensa este miércoles, el director del Área Asistencial del Servei Català de la Salut (CatSalut), Ignasi Carrasco, ha afirmado que se trata de un "proyecto pionero", que se inició en el Hospital de Bellvitge y el Hospital Clínic de Barcelona y que ahora se extiende.

Este banco permitirá extender a todos los centros del sistema integral de utilización pública de Catalunya (Siscat) el acceso a un tratamiento eficaz y seguro para pacientes con infecciones recurrentes por 'Clostridioides difficile'.

Este proyecto nace como un modelo público, centralizado y coordinado, con la implicación de la Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt), el Banc de Sang i Teixits (BST), el Hospital de Bellvitge y el Hospital Clínic de Barcelona.

El director del Ocatt, Jaume Tort, ha asegurado que, si bien ya existen hospitales españoles que trabajan con muestras, en el caso de este banco es "un planteamiento de país" con un programa de la Conselleria que permitirá el acceso a todo paciente que lo necesite.

Hasta ahora, el Hospital de Bellvitge y el Clínic de Barcelona han tratado 171 pacientes con infecciones por 'Clostridioides difficile' mediante trasplantes de microbiota fecal.

'CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE'

La infección por 'Clostridioides difficile' es una afectación intestinal grave, a menudo asociada al uso de antibióticos, que puede provocar diarreas persistentes, deshidratación y pueden poner en riesgo la vida del paciente, y un 25% de los casos recaen después del primer tratamiento y un 40% de estos sufren una segunda recaída.

La administración de microbiota fecal en estos casos permite restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal y eliminar la actividad de la bacteria patógena, con una tasa de resolución del 90% en el primer tratamiento, y del 100% en casos que reciben un segundo trasplante.

El tratamiento consiste en administrar microbiota intestinal procedente de un donante sano con el objetivo de restaurar el equilibrio de la microbiota del paciente, y las principales vías de administración han sido la vía oral, con cápsulas de microbiota fecal (67,8%), seguido de la colonoscopia (32,1%).

La responsable del Programa de Donación y Trasplante de Microbiota Fecal del Hospital Clínic, Begoña González, ha explicado que los donantes deben tener entre 18 y 60 años, unos hábitos de vida saludables, no padecer enfermedades, no haber tomado antibióticos en tres meses y no haber viajado fuera de la Unión Europea en seis meses, y ha dicho que entre un 5% y un 7% de los potenciales candidatos acaban siendo donantes.

El jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de Bellvitge, Jordi Guardiola, ha afirmado que el banco tiene la doble voluntad de extender esta modalidad terapéutica a todo el sistema de salud y promover la investigación para su uso en otras enfermedades, y ha dicho que la 'Clostridioides difficile' afecta a unos 2.500 personas al año en Catalunya.

El Banc de Microbiota de Catalunya se ha creado con un enfoque dirigido a un problema clínico concreto como la 'Clostridioides difficile', pero abre la puerta a poder ampliar su uso a otras enfermedades y pacientes en el futuro, condicionado a la existencia de evidencia científica sólida.