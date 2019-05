Cataluña.- Desarrollan un dispositivo que permite seguir el estado motor de personas con Parkinson

Publicado 20/05/2019 14:04:50 CET

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Unidad de Parkinson del Centro Médico Teknon-Quirónsalud y la 'spin off' Sense4Care han desarrollado un dispositivo pionero que permite monitorizar el estado motor de las personas afectadas con Parkinson y facilitará ajustar la medicación.

El dispositivo 'Stat-On' es un sensor de pequeño tamaño que se coloca en un cinturón diseñado para el mismo, que recoge datos e información para el ajuste más preciso del tratamiento.

En rueda de prensa, el investigador de la UPC y experto en inteligencia artificial, Joan Cabestany, ha asegurado este lunes que el dispositivo puede marcar "un antes y un después" ante una enfermedad cuyo tratamiento es sintomático, dirigido a equilibrar en lo posible la falta de ciertos neurotransmisores como la dopamina.

Al cabo de unos dos años de buen control clínico con levodopa --el precursor de la dopamina--, aparecen fluctuaciones en un 50% de los afectados, que se conocen como periodos 'on' y 'off' y son resultado de la disponibilidad o no de dopamina a nivel cerebral.

El estado 'on' suele aparecer al poco de la ingesta de medicación y es cuando la persona se siente bien, con una funcionalidad práctica y correcta de sus movimientos, mientras que el 'off' es cuando los síntomas motores suelen manifestarse, limitando severamente la movilidad.

Àngels Bayés, de la Unidad de Parkinson de Teknon-Quirónsalud, ha explicado que tras los dos primeros años los afectados dejan de tener una "luna de miel" con la levadopa, y ha subrayado que el gran reto es encontrar un equilibrio en las fluctuaciones de la forma más discreta posible.

Ha señalado que el dispositivo, un 'holter' para el Parkinson, será "útil" para ajustar la medicación ya que medirá síntomas relacionados con el movimiento y que está especialmente indicado para pacientes con un parkinson moderado-avanzado.

EN LA CADERA

El dispositivo se colocará en el paciente durante una semana --se ubicará en la cadera izquierda--, que durante los primeros días 'aprenderá' sus movimientos y, mediante técnicas de inteligencia artificial, personaliza los algoritmos que emplea para registrar sus síntomas motores durante la jornada.

Un paciente, Jordi, ha explicado que cada afectado de Parkinson tiene diferentes afectaciones con diversos impactos en su calidad de vida y que toda información que se pueda recabar puede ser "valiosa" y tener repercusiones.

Ha relatado que, además de los trastornos en el movimiento, también hay otros relacionados con el sistema nervioso central, como un menor parpadeo, y ha calificado el dispositivo como "un paso cualitativo".

El dispositivo ha sido desarrollado por Sense4Care, una 'spin-off' de la UPC, ha contado con financiación parcial de la Unión Europea y se pondrá en marcha su administración a partir del 1 de junio.

Tanto Cabestany como Bayés han remarcado que, en posteriores evoluciones, el dispositivo puede ayudar a hacer detecciones precoces, estar conectado a un actuador en caso de una fase 'off', ser útil para probar fármacos o integrar los datos recogidos para poder obtener pautas o estimaciones.