Los casos de sífilis, gonorrea y clamidia están disminuyendo en el este de Europa

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la vigilancia del VIH en la Escuela de Salud Pública Andrija Stampar de Zagreb (Croacia) ha analizado los datos sobre los casos notificados de sífilis, gonorrea y clamidia para el período 2015 a 2019 de 18 países no pertenecientes a la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) de la Región Europea de la OMS.

Según este trabajo, publicado en la revista científica 'Eurosurveillance', durante este tiempo el número de casos notificados por cada 100.000 habitantes fue de 0,4 a 26,5 para la sífilis, de 0 a 18,5 para la gonorrea y de 0 a 43,3 para la clamidia.

A diferencia de los países de UE/EEE, en la mayoría de los países de la Región no pertenecientes al bloque europeo en el periodo 2015 a 2019 parece haber tendencias decrecientes en los casos notificados de sífilis, gonorrea y clamidia.

Entre los países participantes, Georgia observó la mayor tasa de casos de sífilis en el último año incluido (2018 o 2019, según la disponibilidad de datos), con 26,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Kazajistán (18,8/100.000) y Rusia (16,6/100.000).

En comparación, los países de la UE/EEE tuvieron una tasa bruta de notificación de sífilis de 7,0 por cada 100.000 habitantes en 2018. Las tasas más altas se registraron en Malta (17,9/100.000), Luxemburgo (17,1/100.000) y Reino Unido (12,6/100.000).

MAYOR PROPORCIÓN DE HOMBRES CON SÍFILIS Y GONORREA

Georgia también tuvo la tasa más alta de casos de clamidia y gonorrea notificados en el último año incluido (2018 o 2019), con 52,0 por cada 100.000 casos de clamidia y 18,5 por cada 100.000, respectivamente. Bielorrusia tuvo una tasa de notificación de clamidia de 43,3 por 100.000 y Ucrania de 31,6 por 100.000.

Las tasas de gonorrea fueron superiores a 10 por cada 100.000 habitantes en Kazajstán y Uzbekistán, con un patrón de descenso en las tasas notificadas más recientemente en los países que disponían de datos durante al menos 3 años, con la excepción de Azerbaiyán.

Aunque la mayoría de los países notificaron más casos de sífilis y gonorrea en hombres que en mujeres, los casos de clamidia en mujeres superaron a los de hombres en la mayoría de los países.

En el período comprendido entre 2015 y 2018, solo cuatro países no pertenecientes a la UE/EEE notificaron datos de resistencia a los antimicrobianos y pruebas de susceptibilidad de al menos un fármaco al Programa de Vigilancia Antimicrobiana Gonocócica, a saber, Bielorrusia, Kirguistán, Rusia y Ucrania.

Los autores señalan que la disponibilidad de datos sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) en la parte central y oriental de la región europea de la OMS, incluidos los datos sobre resistencia a los antibióticos en gonococos, "sigue siendo bastante limitada". "Esto influye en la comparabilidad con los datos de ITS disponibles en la UE/EEE", avisan.

Por ello, abogan por mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos de vigilancia de las ITS "para estimar mejor la carga de las ITS, medir el progreso hacia los objetivos de control de las ITS establecidos por la OMS y orientar la aplicación de los programas nacionales de control de las ITS".