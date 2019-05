¿CAR-T para el mieloma múltiple?

Publicado 24/05/2019 12:48:21 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La terapia con células CAR-T en pacientes con mieloma múltiple podría ser opción futura para mejorar el tratamiento de esta enfermedad, según han resaltado expertos durante la jornada 'Controversias en pacientes con mieloma: candidato o no a trasplante hematopoyético y en recaída', organizada por la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Clínico San Carlos.

"En los últimos años se ha producido una importante evolución en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con mieloma, que ha supuesto una notable mejoría para los pacientes. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad de difícil curación, en la que la mayoría de los pacientes recaen y es necesario diseñar una estrategia terapéutica a utilizar en sucesivas recaídas", explica el jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Clínico San Carlos, Rafael Martínez.

En este contexto, destaca que la terapia CAR-T está empezando a utilizarse, siendo un éxito en pacientes con mieloma múltiple que no han respondido a ninguna línea de tratamiento, por lo que podría llegar a convertirse en un futuro no muy lejano en una estrategia curativa. "Todavía no se ha administrado esta terapia a muchos pacientes, pero en los pocos que han sido incluidos en ensayos clínicos están reportando resultados muy esperanzadores con respuestas duraderas, incluso en aquellos que han recibido muchas líneas previas, sin expectativa de responder a otros tratamientos", señala la jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, María Pilar Llamas.

Asimismo, esta especialista advierte que se debe tener en cuenta la toxicidad asociada a los CAR-T: "Está suponiendo un gran reto clínico el control del síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad, entre otros. Sin embargo, actualmente somos capaces de manejar estas complicaciones y se está trabajando en medidas de prevención".