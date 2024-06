Campaña Salvavidas: David Villa y Olga Viza te animan a activarte con ejercicio contra las enfermedades cardiovasculares

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Fundación Española del Corazón (FEC), la Plataforma de Pacientes de la FEC y la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) han presentado este jueves la campaña 'Salvavidas', con la colaboración de Daiichi Sankyo, para concienciar a la población sobre cómo la práctica de ejercicio físico, entre otros factores, como una alimentación saludable o la adherencia al tratamiento, pueden reducir los niveles de colesterol malo y el riesgo cardiovascular.

Durante el evento de presentación de la campaña se han recordado algunos de los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tales como que cada año mueren más de 120.000 personas en España por enfermedades cardiovasculares y que el colesterol elevado es una de las principales causas, siendo responsable del 60 por ciento de las enfermedades del corazón. Asimismo, las enfermedades cardiovasculares se cobran cada día en España 330 vidas.

Por ello, la campaña 'Salvavidas' quiere poner el foco en la importancia de realizar ejercicio físico diario dentro de las posibilidades de cada persona. "La vida es una cuenta atrás y salvarla está en nuestras manos", destaca el vídeo promocional de la campaña, protagonizado por el exfutbolista David Villa y la presentadora y periodista especializada en información deportiva Olga Viza. "Actívate. Es el momento de abrirnos paso ante el colesterol LDL para ganarle la partida. Todos podemos hacerlo", señala. Viza ha comentado respecto a la promoción que, aunque Villa aparezca haciendo deporte y ella caminando, "todo es igual de válido".

La investigadora clínica y cardióloga en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid, Teresa López, ha explicado que la enfermedad vascular aterosclerótica (EVA) es "un proceso crónico, no una enfermedad aguda". "El problema es que se van acumulando colesterol y células inflamatorias en la pared interna de los vasos de nuestro cuerpo", lo que produce "un endurecimiento de la pared de los vasos sanguíneos que hace que sean menos elásticos y que poquito a poco se vayan obstruyendo", ha continuado la representante institucional de la SEC y la FEC. Como consecuencia, si llegan a cerrarse del todo, se puede producir un infarto o un ictus.

El presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y médico internista del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Carlos Guijarro, ha destacado que este proceso de obstrucción "es modificable" y que, para ello, resulta esencial actuar "mucho antes" de que suceda la "catástrofe". A este respecto, ha señalado que se debe "mejorar el estilo de vida en general", con recomendaciones como una "abstención absoluta del tabaco, dieta de tipo mediterráneo y ejercicio físico".

Los especialistas han querido hacer hincapié en concienciar a la población de que cualquier tipo de ejercicio físico, aunque sea poco en personas que tengan limitaciones, también ayuda. "Es cierto que si realizamos un ejercicio más intenso podemos obtener un beneficio superior, pero incluso pequeñas dosis, pequeños esfuerzos diarios, gente que no tenga capacidad de competir deportivamente, pero sí de pasear, caminar, ya ofrece beneficios en la salud", ha remarcado Guijarro.

El presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis ha subrayado que lo importante es incorporar la actividad física a la rutina y adaptarla también a las aficiones de cada uno. Por ejemplo, "caminar cuando uno va a casa o al trabajo, subir y bajar por las escaleras, bajarse una parada antes del metro o del autobús" ya añade unos minutos cada día y, junto a un pequeño paseo por la tarde, "ya tenemos los 30-40 minutos diarios de ejercicio".

"¿Quién no tiene 10 minutos diarios? Es cuestión de prioridades y es difícil justificar que no tenemos ese tiempo", ha añadido López, quien ha asegurado que "no necesitamos un gimnasio con muchos aparatos" para comenzar a hacer ejercicio. "Hay muchas apps y proyectos, por ejemplo, dentro de la Fundación Española del Corazón, de rehabilitación cardíaca a domicilio de forma remota. Podemos ver cuáles son los ejercicios recomendados y hacerlos en casa de una forma súper sencilla", ha explicado.

En la presentación de la campaña ha estado también presente un paciente de la Plataforma de Pacientes de la FEC, Pablo Holst Nielsen, que sufrió un infarto y ha explicado que, tras sufrir un episodio como este, se debe seguir practicando deporte. "En la asociación donde yo estoy tenemos actividades, baile, caminatas, excursiones, senderismo y siempre les estamos recomendando (a los pacientes) que se adhieran a su medicación, no olvidar la medicación".

Además, ha señalado que "los pacientes llegan del hospital con una información bastante extensa de los médicos, pero les quedan muchas dudas" y las asociaciones intentan ayudar en esto. "Tanto a ellos como a los familiares que son tan importantes o más que ellos", ha indicado.

En relación con el papel de las asociaciones, la cardióloga Teresa López ha comentado la importancia de "explicarle a los pacientes por qué hay que hacer las cosas, entender cuáles son los beneficios" porque sino la lista de recomendaciones parece "una penitencia". "No es una lista de recomendaciones, son una serie de acciones que una vez que uno tiene un problema o para evitar el problema, son una solución", ha destacado.

Por su parte, el ex futbolista David Villa, embajador de la campaña, ha insistido también en que "no hace falta ser deportista de élite para hacer deporte". Según ha apuntado, desde que se retiró del fútbol profesional hace cuatro años, sigue haciendo deporte a diario en función del tiempo que tenga disponible. Por ejemplo, "hoy me faltaba tiempo por el evento, pero he madrugado y he nadado 20 minutos", ha señalado.

"Cuando tengo poco tiempo, me encuentro más cansado, etc., intento hacer una caminata, ir a algún evento o ir a por mis hijos al colegio andando", ha añadido Villa, quien ha destacado que le gusta "predicar con el ejemplo". "Para mí el deporte es sencillo porque es una forma de vida", pero "es importante concienciar a la gente de que si ese día tienes 10, 15, 20 minutos, intentar hacer deporte".

Como parte de la campaña, se ha habilitado en la entrada del centro comercial La Vaguada (Madrid) un espacio para realizar pruebas de colesterol de forma gratuita a la población hasta las 14 horas de este jueves. Posteriormente, el espacio se instalará en diversas ciudades de España. A partir de los resultados obtenidos, la población podrá consultar la página web www.abrimospaso.com, donde una calculadora virtual ofrece recomendaciones y hábitos de actividad física en base al estado de salud cardiovascular.