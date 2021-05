Uno de cada dos enfermos no se adhiere al tratamiento farmacológico, según un estudio

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada dos enfermos no se adhiere al tratamiento farmacológico, según se puede extraer del Estudio Nacional de Adherencia en Patologías Crónicas por el Grupo OAT (Observatorio de la Salud), que además destaca de la existencia de una asociación entre la no adherencia, la automedicación y un peor estilo de vida.

Las conclusiones del estudio, llevado a cabo en 132 farmacias comunitarias de España y entre 6.327 pacientes crónicos que acudían a retirar su medicación, se han publicado dos artículos, uno en la 'International Journal of Environmental Research and Public Health' (IJERPH) y otro en la 'European Journal of Clinical Pharmacology'.

Para José Luis Casteig, presidente del Grupo OAT, esta publicación representa una "continua necesidad" de seguir profundizando para mejorar la falta de adherencia que actualmente presentan los pacientes crónicos y que, a su vez, ocasiona un impacto negativo en la evolución de su salud y calidad de vida, aumentando así los costes sanitarios.

"Es obvio que, si el enfermo no sigue el tratamiento que se le ha prescrito y de la manera en la que se le ha indicado, dicho tratamiento no va a producir los beneficios esperados. Por ello, todos los estudios que se encaminen a conocer mejor la magnitud de la no adherencia, las causas de no adherencia, la forma de incumplir, etc., pueden ayudar a los profesionales sanitarios a paliar en lo posible dicha pérdida de los efectos beneficiosos sobre la salud de sus pacientes de los tratamientos. Esto nos indica que los profesionales sanitarios tienen que priorizar intervenciones para que sus pacientes sean adherentes a los tratamientos prescritos", señala Ernesto Cortés, director de la Cátedra de Adherencia UMH-OAT y uno de los autores de las publicaciones.

"En ese sentido, es también muy importante investigar sobre el papel realizado en estos momentos por los profesionales sanitarios sobre adherencia en sus pacientes, y a partir de ese conocimiento, realizar actuaciones para implicar en mayor medida a dichos profesionales en la consecución de una mayor adherencia. Para ello creemos que es fundamental la cooperación entre Medicina, Enfermería y Farmacia", resalta Cortés.