La biopsia líquida evita quimioterapia preventiva en pacientes de cáncer de colon curados tras cirugía

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de biopsia líquida en pacientes de cáncer de colon operados permiten en la actualidad evitar el tratamiento de quimioterapia preventiva, obligatorio para todos antes de la existencia de estas pruebas, y sus efectos adversos en aquellas personas que salen de la cirugía libres del tumor, lo que sucede en alrededor del 70 por ciento de casos.

"Sabemos que más de la mitad de los pacientes operados ya están curados con la cirugía y no sería necesario administrar quimioterapia, pero lamentablemente, hasta hace poco no teníamos manera de saber quién estaba curado con la cirugía sola, por lo que se administraba quimioterapia a todos los pacientes por igual", ha explicado la investigadora de Cris Contra el Cáncer Clara Montagut.

La doctora y su equipo desarrollan desde hace cinco años, gracias al Premio Excelencia de Cris Contra el Cáncer, el uso de la biopsia para mejorar el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes de cáncer colorrectal. "La biopsia líquida consiste en la detección de ADN del tumor en la sangre del paciente, de manera que con una simple analítica de sangre podemos tener información del tumor", ha explicado Montagut.

Así, esta técnica determina con una alta fiabilidad si un paciente está curado o no después de la cirugía. En caso de que la prueba resulte negativa, significará que no hay rastros de ADN del tumor, por lo que no es necesario realizar quimioterapia y el paciente no tiene que experimentar los efectos secundarios de seis meses bajo este tratamiento, además de que se produce un ahorro económico en recursos hospitalarios, personal y fármacos.

Por el contrario, si la biopsia líquida detecta partículas de ADN del tumor, significa que el cáncer no se ha eliminado por completo, y, por lo tanto, está indicado administrar quimioterapia o incluso se puede personalizar el tratamiento con fármacos biológicos o inmunoterapia, según las características específicas del tumor.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Desde la Fundación Cris Contra el Cáncer buscan mejorar el diagnóstico, tratamiento y supervivencia del cáncer de colon, el segundo con más incidencia en España y el que más está creciendo entre la población menor de 50 años. Para ello, financian en la actualidad cuatro líneas de investigación enfocadas en diferentes necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios.

El doctor Luis Francisco Lorenzo está desarrollando nuevos modelos de laboratorio en 3D que permitan estudiar de forma más realista cómo interactúan las células del cáncer con su entorno. Con ello, pretende que se puedan probar nuevos fármacos de manera más precisa y reducir la experimentación en animales, acelerando la llegada de terapias personalizadas.

Por su parte, el equipo de investigación liderado por la doctora Ceres Fernández está trabajando en la identificación de nuevos factores asociados a la predisposición al cáncer de colon. A través del análisis de muestras de tejido y el empleo de tecnologías avanzadas, estudia los factores hereditarios de esta enfermedad para poder desarrollar nuevas formas de prevención y diagnóstico precoz.

Otro de los desafíos en el cáncer colorrectal metastásico es la resistencia de algunos pacientes a los tratamientos actuales, sobre todo aquellos dirigidos contra la molécula EGFR. La doctora Jenniffer Linares lidera una investigación sobre cómo el entorno que rodea al cáncer, especialmente ciertas células llamadas fibroblastos asociados al cáncer, contribuye a esta resistencia.

La Fundación también financia una investigación sobre los pacientes de cáncer de colon con alteración hereditaria del gen BRAF, que provoca una afección agresiva y difícil de tratar, para los que no resulta eficaz la terapia que se usa en la actualidad. Este estudio está dirigido por la doctora Elena Élez y busca identificar señales del cáncer en sangre que permitan predecir qué pacientes responderán mejor a dicho tratamiento y cuáles necesitan otras alternativas.