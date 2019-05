La biomecánica mejora el control y eficiencia de los procesos de rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas

Publicado 17/05/2019 14:39:02 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La disciplina médica de la biomecánica comprende una serie de pruebas que miden de forma objetiva las características mecánicas del aparato locomotor, normalmente son pruebas dinámicas que, por tanto dan datos objetivos sobre el comportamiento del sistema neurológico y musculoesquelético, tal y como ha comentado la doctroa de la MCSS MAZ de Zaragoza, Mónica Macía, durante el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) que se celebra en Sevilla.

La experta ha explicado que la biomecánica, mediante sistemas tecnológicos, recoge datos, analiza y estudia el movimiento, equilibrio o la resistencia o fuerza de los tejidos y músculos al andar, correr o estar en una posición determinada. Además, prosigue, sirve para prevenir y diagnosticar lesiones en los tejidos y articulaciones del cuerpo humano.

En este contexto, la experta ha indicado que la biomecánica permite objetivar la evolución de lesiones difíciles como las cervicalgias producidas, en muchos casos, por accidente de tráfico y que suponen un gasto importante en Rehabilitación porque muchas patologías musculoesqueléticas, sobre todo las cervicalgias, se suelen alargar en el tiempo.

"Normalmente, los médicos rehabilitadores estamos muy acostumbrados a las pruebas estáticas, resonancias, radiografías, que no acaban de dar toda la información necesaria. Gracias a la biomecánica podemos ya ver realmente qué limitación se está produciendo y hasta cuándo realmente debemos continuar un tratamiento porque puede ser que si esas molestias no suponen una limitación funcional, a lo mejor no se necesita un tratamiento tan específico", ha evidenciado.

Por todo ello, Macía ha afirmado que "un alta médica en este tipo de patologías como la cervicalgía ya no solo depende de la impresión subjetiva del médico o la del paciente, sino también de la información objetiva de una prueba complementaria como es una exploración biomecánica que ayuda a objetivar las referencias del dolor y de limitación.

"Las pruebas biomecánicas no diagnostican, pero ayudan a objetivar las limitaciones funcionales que existen en los pacientes. Ayudan a objetivar, tanto la existencia de un déficit, como la existencia de una efectividad de un tratamiento o las secuelas", ha zanjado.